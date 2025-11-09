香音 父の影響で中高生時代からサウナにハマる？「サウナブームが来る前から父がずっと好きで」
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。
10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月2日の放送では、野々村家（父・野々村真さん、母・野々村俊恵さん）の美容・健康習慣などについて語っていただきました。
▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12976
FUKAMI：香音さんはご家族全員でダイエットに取り組まれるとのことですが、ご自宅でもみなさんでケアやメンテナンスなどされるのですか？
香音：父がサウナがすごく好きで、お家にサウナのスペースを作って。
FUKAMI：えっ!? 家にサウナを作ったの？
香音：はい。私が生まれたときからその家に住んでいるのですが、当時からあったので、おそらく家を作ったタイミングでサウナも設置したんだと思います。
FUKAMI：すごい！
香音：でも、家にサウナがあるって中高校生ぐらいのときにやっと気づいたんです（笑）。それまではずっと、この木箱みたいな部屋は何だろう？と思っていました。
FUKAMI：それまで（美容や健康などは）どうでもよかったから見えなかったんでしょうね。
香音：（家にいて）いきなり蒸し暑くなることがあったのですが、ずっと気づかなくて。「この温かさは、この部屋から来ているんだ！」っていうのがわかって、それでサウナを知って入り、「サウナっていいな！」となりました。
FUKAMI：それが中高生ぐらいだから、もう10年ぐらい前からサウナに入っているの？
香音：そうですね。サウナブームが来る前から父がずっと好きでしたので、その影響ですね。「なんかいい」「スッキリする！」ってなって。でも、私はすごい乾燥肌なので、入り過ぎるとよくないので、化粧水ミストで吹きかけながら入ったりしていました。
FUKAMI：サウナには水風呂が必要って言うじゃないですか。サウナから出たあとは水シャワーとかを浴びているんですか？
香音：家のお風呂に水を溜めて、サウナとお風呂を行き来していましたね。
すみれ：いいですね！
番組では他にも、母との美容エピソードや腸活と食生活、理想のボディとトレーニングなどについて語っていただく場面もありました。
----------------------------------------------------
▶▶この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=8870
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
▶▶この日の放送を「TOKYO FM ポッドキャスト」で聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12976
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：KOSÉ Find My Beauty
放送日時：毎週日曜 9:00〜9:30am
パーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/
香音さん
