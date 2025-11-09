◆紅白戦 白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）

阿部巨人が目指す“新機動力野球”の一端が８日、お披露目された。秋季キャンプで行われた紅白戦（Ｇタウン）で、両軍合わせて７盗塁、３犠打。適時打なしで全４得点が生まれた。重盗やヒットエンドランなど、足でかき回して１点を奪いにいく新攻撃スタイルを初めて実戦で試し、収穫と課題を得た。実戦を想定した走塁練習も導入したこの秋。機動力と作戦を組み合わせた攻撃を目指し、Ｖ奪回への土台を固めていく。

積極果敢に、走りまくった。阿部巨人が目指す“新機動力野球”がベールを脱いだ。秋季キャンプ初の紅白戦で、７イニング制ながら両チーム計７盗塁で３犠打。今季、足と作戦面で他球団の後れをとった反省を生かし、ヒットエンドランや犠打も織り交ぜ、１点をもぎ取る野球を徹底した。橋上オフェンスチーフコーチは、安打以外で走者を進塁させられなかったことを今季の反省に挙げ、「（狙いは）意識付けと技術力の向上。細かな失敗や修正点はあったが満足」と及第点を与えた。

今季はチーム打率がリーグ１位の２割５分も、得点圏打率は同３位の２割４分。チーム盗塁数５３と同盗塁成功率５７％はともに１２球団最低で、走者を出しても得点につながらなかった。課題を打破すべく、采配を担当した紅組・吉川内野守備兼走塁コーチと、白組・川相ディフェンスチーフコーチには「走者が出た時には細かなサインをたくさん出して」（橋上コーチ）と指示が出され、試合が進行した。

紅組は３回２死一、三塁で一塁走者・佐々木がスタート。捕手の二塁送球間に三塁走者・門脇が生還し、重盗を決めた。５回１死一、二塁でも二塁走者・中田と一塁走者・鈴木大が重盗を決め、捕手の三塁悪送球間に中田が生還した。６回１死二、三塁では鈴木大の遊ゴロで三塁走者・湯浅が生還し３点目。白組も３回無死一、三塁で、大津が一塁走者・坂本達とのヒットエンドランで遊ゴロを転がし、三塁走者・舟越が生還。橋上コーチは、「無安打で点も取れた。こういうものがシーズン中もできていけばいい」と収穫を語った。

細かなミスも出た。紅組の３回の重盗は一塁走者・佐々木が二塁に滑り込んだが、同コーチは「一塁走者の動きとして、あそこまで行ってしまっていいのか。（塁間で）止まらなきゃいけないとか、状況に応じて挟まれるとか。作戦の意図はしっかり把握してよ、というところ」と指摘。足を絡めた攻撃の成功率を高めていくために、課題を徹底的につぶしていく。

今オフ、主砲の岡本がポスティングでメジャー挑戦を表明。絶対的な４番が不在となる来季は、足を絡めて効率よく点を重ねる機動力野球が必要になる。１２日にも紅白戦が予定されており、「作戦の意図を認識してほしいことが第一。チームの作戦に対する徹底事項を少しずつ固めていきたい」と同コーチ。細部にこだわり、Ｖ奪回への土台づくりを進めていく。（小島 和之）