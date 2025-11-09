テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演中の女優・今森茉耶（19）が8日、20歳未満での飲酒が発覚したとして所属事務所「seju」から契約解除され、番組も降板した。事務所は「重大な契約違反に該当すると判断した」と報告。番組は子供向けであることから、制作側は「20歳未満での飲酒の事態の重大さを鑑みての降板」と説明した。

シリーズ初の「女性ブラック戦士」として出演していた今森は、自身のSNSで「自分の行動の重大さを痛感し、深く反省しております」とつづった。演じたゴジュウユニコーン/一河角乃は5人の主要キャラクターのうちの1人で、唯一の女性。ヒロインという立ち位置だった。テレ朝は今後について「出演シーンをカットして放送する」とし、9日の放送分から再編集を強いられた形だ。

放送は来年2月までの予定で、撮影は現在も続いている。制作会社関係者は「戦隊モノの撮影期間は、例年は前年12月からの約1年間」と説明。ただ、今年は9月に今森とレッド役のスーツアクターとの不倫疑惑が週刊誌で報じられた影響で、「遅れ気味との話もある」と明かした。

脚本の変更や代役を立てる必要も出てきた。キャラの変身ポーズや戦闘中の声もとり直しが不可欠。ただ、単に代役を立てればいいという話ではない。別の関係者は「今森さんの役を別の人がそのまま演じると、子供たちが理解できずに混乱する可能性がある」と指摘。一方、5人の武器が合体する場面もあり、1人欠くことも考えにくい。同関係者は「新たな登場人物をつくり、穴を埋めるしかないのでは」と述べた。

玩具などグッズの売り時となるクリスマス商戦へのダメージも大きい。12月下旬から都内で上演されるヒーローショーにも影響が出そうだ。今作は50年続いたシリーズの最後の作品。テレ朝関係者は「節目の作品がこのようなことになるのは残念」と肩を落とした。