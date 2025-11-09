東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が8日に放送されたTBS系「いくらかわかる金？」（後8・54）に出演。企画に一緒に挑戦する共演者を知って大興奮だった。

今回は好評企画「クイズ40&20！クイズ王・伊沢は賞金をいくら稼げる？」が放送された。同企画は伊沢が人気芸能人とタッグを組み、制限時間は60秒で共演者が40秒、伊沢が20秒で解答し、多く答えられたら賞金がアップするクイズとなっている。

2人目の挑戦者を同局の廊下で杉山真也アナウンサーと待ち構えていた伊沢。誰とタッグを組まされるのかは知らされておらず、奥から女性が歩いてきた。伊沢は「誰だろう?」と目を凝らすと「あれ?ちょっと凄いですよ」と驚いた。

登場したのは櫻坂46の向井純葉（いとは）だった。伊沢は「ヤバいヤバい」と興奮気味に向井の下へ。「あの…その…あっ、伊沢と申します」とたどたどしい自己紹介となった。

明らかに目線が泳いでいる伊沢は「ちょっと、やっぱ…ね。難しいじゃないですか。コミュニケーションとか。緊張するんですよ」と伝えた。普段とは全く違う様子に杉山アナが「どうしたんですか?」と尋ねると「凄いファンで…櫻坂46の」と平常心ではいられない理由が明かされた。

大ファンのグループのメンバーと共演することに「共演ダメなタイプのファンなんで。緊張するから」と自身を分析していた。