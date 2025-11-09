相次ぐ落語の襲名、時代を超え受け継いだ話芸に磨き…異なる芸風も魅力

東西の落語界で近年、師匠や先人の高座名を受け継ぐ「襲名」が相次いでいる。

江戸時代に始まった話芸を時代を超えて継承するための慣習で、有名な名前は代を重ねて守られてきた。襲名は、落語家にとってどんな意味を持つのだろうか。

「円楽」いろいろ

「先代、先々代の円楽を忘れてほしくないから、継ぐことに決めた」。９月中旬、七代目三遊亭円楽さん（４８）の襲名披露興行が東京・浅草の寄席で開かれ、円楽さんが思いを語った。入門以来、三遊亭王楽を名乗ってきたが、師匠の五代目円楽さん（２００９年死去）の名を継いだ兄弟子の六代目円楽さんが２２年に亡くなり、今年２月に七代目を襲名した。

五代目は骨太な話芸で知られ、テレビ番組「笑点」の司会も務めた。六代目は知的な語り口が人気だった。落語家は世襲ではなく、同じ名前でも代が変われば芸風が違うことも多い。七代目円楽さんは端正な高座が持ち味で、「五代目、六代目が得意にした噺（はなし）を大事にしながら、新しい円楽を作っていきたい。大きな名前なので怖いけれど、ワクワクします」と笑った。

上方では、師匠・露の五郎兵衛さん（０９年死去）の前名を継いだ三代目露の五郎さん（７０）が１０月２４日、大阪市で襲名披露公演を開催。「名前に恥じないよう頑張りたい」と意気込んだ。

現在、落語家は東に約６００人、西に約２６０人。誰もが襲名を経験するわけではなく、入門時に師匠につけてもらった名前で通したり、新しく改名したりする人もいる。その中で襲名という仕組みがあるのは、「先人が知名度を高めた『看板』にあやかりたいという思いの表れだろう」と演芸評論家の相羽秋夫さん（８４）は指摘する。

話題づくり

誰がどの名前を継ぐのかは、流派や一門ごとに事情が異なり、明確な基準はないが、周囲が認める芸の力が必要になる。披露興行を打つのが通例で、華やかに祝い、話題づくりやファン獲得の側面も持つ。

師匠の名前を弟子が継ぐのが最も分かりやすい形だが、１００年以上「空席」だった名前を継いだ例もある。昨年９月に襲名した上方の五代目桂慶枝（けいし）さん（６４）の名前は、大名跡「桂文枝」の系譜で、四代目が１９１０年に別名に改めた後、誰も名乗っていなかった。芸能史研究家の前田憲司さん（６６）が系図や資料などから掘り起こし、名を薦めたという。前田さんは「古い名前を復活させる場合、子や孫の代の親族を探して了承をもらうこともある」と明かす。

大名跡「円生」や「米朝」後継者不在

他方で、江戸の大名跡「三遊亭円生」は六代目が１９７９年に亡くなった後、後継者がいない。七代目の襲名を巡り、一門の考えがまとまらなかったからだ。戦後の上方落語を支えた六代目笑福亭松鶴（しょかく）さん（１９８６年死去）や人間国宝で２０１５年に亡くなった桂米朝さんの名前も現在、襲名の話は出ていない。米朝さんの長男で弟子の五代目桂米団治（よねだんじ）さん（６６）は「今、誰かが名前を継いでも、お客さんにはあの米朝の顔が浮かぶ。それほど大きく恐れ多い名前です」と言う。

高座名ではないユニークなケースでは、２１年の桂八十八（やそはち）さん（６１）の襲名がある。「八十八」は俳句好きだった師匠の米朝さんの俳号で、３文字を合わせると「米」になる。八十八さんは２１番目の弟子だが「一番、師匠の芸風を受け継いでいる」と一門の総意で決まった。

「襲」の字には「重ねる」という意味があり、襲名をする落語家は、名前を重ねて芸を高めていくことが求められる。相羽さんは「襲名が終着点ではなく、そこからいかに芸を磨くかが大事だ。名前に負けない実力と人気を兼ね備えた落語家の活躍をみなが期待している」と話す。