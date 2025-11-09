「人間国宝」の対象が拡大され、料理人や日本酒造りの職人らからも選ばれる見通しになった。

生活に根ざした伝統の文化を、確実に後世に伝えていきたい。

歴史的、芸術的に重要な技能を守る国の重要無形文化財の範囲を広げるよう、文化審議会が文部科学相に答申した。少子高齢化で継承が危ぶまれる分野が多くなっているためで、１９５４年の制度創設以来、初の範囲拡大となる。

これまで重要無形文化財として保護の対象となっていた技能は、能楽や歌舞伎のような「芸能」と、陶芸や染織といった「工芸技術」の２分野に限られていた。

ここに食や華道、書道などの「生活文化」を加え、それらの技能が特に高い人を「人間国宝」と呼ばれる重要無形文化財の「保持者」に認定する。新しい制度は早ければ来年度にも始まるという。

和食や日本酒は、海外で人気が高まっている。日本を訪れる外国人観光客には、華道や書道の体験も人気だ。これらは世界に誇れる生活文化だと言えるだろう。

一方で、日本料理の技を継承する役割を担ってきた料亭は、３０年間で１割以下に減った。郷土料理も、作り方を知らない人が増えている。杜氏（とうじ）と呼ばれる酒造りの職人は担い手不足が深刻だ。華道や書道を楽しむ人も減っている。

こうした日本の文化を守っていかねばならない。重要無形文化財に指定されると、技能を継承する団体は、国から助成を受けられる。人間国宝には、年に２００万円が支給される。技能の継承や後継者の育成を着実に進めてほしい。

ただ、食文化の場合はどう評価するか難しい面もある。各地にその土地特有の料理があり、食べる人によって味の好みも様々だ。

いたずらに優劣をつける形にならないよう、誰もが納得できる基準を設ける必要がある。

高い技能を持った料理人を人間国宝と認定することで、国による味への「お墨付き」だと受け取られないか。その人が作る料理は特別だとして、過度な商業的価値につながらないかも心配になる。

選考は、文化審議会の専門家グループによる調査と検討を経て行われる。課題を洗い出し、歴史や特色、保護の必要性などを丁寧に論じ合ってもらいたい。

新たな人間国宝の認定に伴い、国内外から注目される事例もあるだろう。後継者になりたい人が出てくるかもしれない。これを機に国は情報発信に力を入れ、日本文化の魅力を広く伝えるべきだ。