クマに襲われる被害が連日のように報じられている。

クマが出没するたびに警戒や安全確保にあたっている、市町村職員や警察官の負担が重くなっているのは事実だろう。

緊急の対策として、自衛隊が出動して駆除の支援にあたるのは、やむを得ない。政府は、住民の生活や安全を守るための総合的な対策を講じるべきだ。

クマ被害が深刻化している秋田県の要望を受け、防衛省が陸上自衛隊を現地に派遣した。

秋田駐屯地の隊員約２０人が、被害の多い鹿角市に拠点を作り、クマを捕獲するための箱わなの設置や、猟友会員が駆除したクマの運搬などを担った。ドローンによるクマの探索も実施している。

クマの被害を受けた自衛隊の出動は極めて異例だが、事態は切迫している。今年度にクマに襲われて亡くなった人は過去最多に上る。けが人も、最多だった２年前と同じペースで増えている。

今回の派遣は、自治体からの要請が自衛隊の訓練に資すると位置づけ、自衛隊法と防衛省設置法の規定に基づいて行われている。

陸自隊員は銃器を携行していない。陸自が通常使用している自動小銃は口径が小さく、クマに致命傷を与えるのは難しいためだ。

クマの駆除を行えない以上、自衛隊の派遣効果は限定的と言わざるを得ないが、住民には安心感を与えるのではないか。

防衛省は今後、鹿角市以外にも隊員を派遣する予定だ。自衛隊の本来任務である国防に影響のない範囲で支援することが重要だ。

クマの被害は各地に広がりつつあり、国の支援は不可欠だ。

警察庁は関係規則を改正し、警察官がライフル銃を使ってクマの駆除にあたることを認めた。まずは秋田、岩手両県に、機動隊員で作る専門チームを派遣するという。訓練を積み、猟友会と連携して効果を上げてもらいたい。

政府は近く、緊急対策をまとめる方針だ。クマの個体数は増えているとされ、被害が続く恐れがある。当面の措置に限らず、中長期の対策も考えねばならない。

クマの駆除にあたる猟友会員は全国的に高齢化が進み、人材が不足している。狩猟免許を持つ人を臨時に自治体職員として採用するなど、「ガバメントハンター」の確保を検討すべきだ。

猟友会員の出動に伴う日当は自治体によって異なるが、数千円のケースが多い。最近はクマの出没で緊急出動が増えている。手当の引き上げが必要ではないか。