◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

各種目のフリーが行われ、女子は今季限りで引退するエース・坂本花織（２５）＝シスメックス＝が１５０・１３点、合計２２７・１８点で、ともに今季世界最高点をマークして２連覇。２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考で重要な位置付けとなるＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が今季初制覇し、日本男子初の大会３連覇。２位に入った第２戦優勝の佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝はファイナルに日本男子の一番乗りを決めた。

やりきったと言わんばかりに、坂本は突き上げた両手を握って振り下ろした。パーフェクト演技での大会２連覇に、地元関西の観衆は熱狂。フリー、合計点での今季世界最高だ。ただ知らされた当人は、ポカンとした表情で「え？ そうなんですか？ あらまぁ」。この日の主役は素に戻り、会場の笑いを誘った。

ＳＰ１位から出たフリー。冒頭に流れるようなダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を決め、７本のジャンプ全てを成功させた。ただ、６分間練習ではエッジ（刃）を覆うケースを外し忘れてリンクに入るほど「余裕がなくて必死だった」。ＧＰ第１戦は、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）に敗れて２位。今季限りでの引退を表明している２５歳は「負けたくないですね」と言い、「まだ、次世代に譲るのはもうあと数か月、待っていただいてと思っています」。笑いを誘いつつ、エースのプライドをのぞかせた。

今季フリーに選んだのはシャンソンの名曲「愛の讃歌」。１３歳で出場した１４年ソチ五輪シーズンの全日本選手権（埼玉）。演技が終わった後、同五輪を含む２大会連続代表の鈴木明子さんのＳＰが目に留まった。「憧れもあるけど、引退の年に、こんな素敵なプログラムを滑れたら素敵だなと思った」。１２年経ても思いは変わらなかった。

今季に向け、中野園子コーチに思いを伝えたが、当初は「花織には早い」と一度はお預け。この日、コーチは改めて「人生経験が足りない」と理由を明かしたが、それでも坂本は「今やらないと、いつやるという感じで。強行突破しました」。

師弟の理想は高い。中野コーチはこの日のフリーを「６０％くらい」と厳しめの評価。坂本も「今日は正直、余裕がなかったので。６０％くらい」。代表選考に影響し、さらに五輪前哨戦ともなるＧＰファイナルまで約１か月。「もうちょっと、自信をつけられるようにしないといけない」と坂本。師弟の求める完成形は、ミラノ五輪で迎える。（大谷 翔太）

◆ＧＰシリーズ 各選手・組は最大２戦に出場可能。２戦合計の成績上位６人・組が、シーズン前半戦の世界一決定戦となるＧＰファイナル（１２月・名古屋）に進出する。今季日本勢では第４戦のＮＨＫ杯を終えた時点で、女子は中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）と坂本花織が、男子は佐藤駿が出場を決めた。ＧＰは残り２戦で第５戦がスケートアメリカ（１４〜１６日）、第６戦がフィンランド大会（２１〜２３日）。