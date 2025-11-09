◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 鹿島２―１横浜ＦＣ（８日・メルスタ）

首位の鹿島は横浜ＦＣを２―１で下した。０―０の後半にＦＷレオセアラ、知念慶がゴールを挙げた。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【６・５】前節から先発４枚替えを敢行し、その全４選手が得点関与。柏どうこう関係なく、あと２勝で優勝

ＧＫ早川友基【６・０】失点シーンで株を上げたというのも変な話だが、あの左手１本セーブは何だありゃ

ＤＦ小池龍太【６・０】前半４５分のみの出場。鬼木監督はアクシデントによる交代だったことを示唆

ＤＦ植田直通【６・５】ロングスロー攻勢にも屈せず、壁となってそびえ立つ

ＤＦキムテヒョン【６・０】特に序盤は相手のフィジカルに苦戦傾向だったが、要所は締めた

ＤＦ小川諒也【６・０】イージーミスも多かった中、知念のゴールのアシストで結果。取り消しとなった２点もこの左足から。鹿島に欠かせない武器

ＭＦ三竿健斗【６・０】技術的ミスもありながらだったが、かといってピッチから外す選択肢は持てないほどの存在感

ＭＦ知念慶【７・０】豪快豪傑獰猛ヘッド。ヘディングでシーズン４ゴールはリーグトップタイ。ＭＯＭ

ＭＦ松村優太【７・０】「速いだけ」から「速いからこそ」へ。速いからこそ縦に抜けられるし、速いからこそ斜めにも進めるし、速いからこそ守備の一歩目も速い。今やスペシャル・ワンの選手

ＦＷ鈴木優磨【６・０】左サイドで先発。オーガーナイザー的立ち回りが秀逸だからこそ、その流れでゴール前に入る回数を１回でも増やしたいところ

ＦＷ田川亨介【６・５】華麗な股抜きから先制点アシスト。しかし股抜きは「狙ってないです」と激白し「なにか起これ！と思った」という必死さが生んだプレーだったと明かす。全力前進、ジャジャジャジャーン

ＦＷレオセアラ【６・５】「クロスを合わせた」と表現するのは簡単だが、しっかりとＧＫの手が届かない右上にドスン。これぞストライカー。ジーコ氏視察試合は直近５戦４発

ＤＦ濃野公人【６・０】後半開始時ＩＮ。先発は外れたものの、４５分間のプレー時間を得る。スコアを反映した大人のプレー

ＦＷチャヴリッチ【―】後半３３分ＩＮ。出場時間短く採点なしだが、あのファウルは余計

ＤＦ津久井佳祐【―】後半３３分ＩＮ。出場時間短く採点なしだが、守備職人っぷりは健在

ＭＦ舩橋佑【―】後半４１分ＩＮ。出場時間短く採点なしだが、知念の後釜という重責を全う

ＦＷ徳田誉【―】後半４１分ＩＮ。出場時間短く採点なしだが、幻じゃないゴールを次節、期待

福島孝一郎主審【５・０】審判団としての点数。際どい判定とはいえ、ＶＡＲ待機時間があまりに長すぎる

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）