オリックス・佐藤一磨投手（２４）が８日、「コンプレックス解消」の一歩を踏み出した。自己最速は１４８キロながら、今季は直球の球速が１４０キロ前後にとどまったことを踏まえ、高知キャンプのブルペンでフォーム矯正に着手。「真っすぐが弱い、とずっと思っている。（１９０センチの体を）２０％くらいしか使えていない」と岸田監督、厚沢投手コーチのもと、出力アップへの「特別ドリル」に励んだ。

通常フォームで５０球程度を投げると、次はステップを踏んで投球練習。「投げる方向に全部、体が流れてしまっている。僕の勘違いしているところを教えていただいた」。同コーチから正しい重心の位置について指導を受けると早速、「助走付き」で１４５キロにまで回復。「力の伝わるフォームで投げれば、球速は出る。やるからには１５０キロ以上は目指したい」と、長い手足に秘める可能性を信じた。

指揮官は「本人も出力に悩みがあったみたいで今、取り掛かってくれている。飛躍しないといけない」と激励した。今季、ウエスタンで１０勝を挙げ２度目の最多勝に輝いたが、１軍では３試合で１勝１敗の佐藤は「２軍で何勝したって関係ない」。１軍ローテ入りを目指し、鍛錬の秋を過ごす。（南部 俊太）

◆佐藤 一磨（さとう・かずま）２００１年４月１６日、神奈川県生まれ。２４歳。小学１年で野球を始め、中学時代は大和リトルシニアでプレー。横浜隼人では２年秋からエースも甲子園出場なし。１９年育成ドラフト１位でオリックス入団。昨年６月に支配下登録。今季はウエスタンで１８試合に登板し、１０勝３敗、防御率１・８３で最多勝を獲得。１軍では３試合で１勝１敗、防御率６・７５。１９０センチ、９７キロ。左投左打。今季の推定年俸は９００万円。