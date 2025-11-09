家庭の事情で参加が遅れていた侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手（２９）が８日、強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京Ｄ）に向けた宮崎合宿に合流し、フルメニューを消化した。フリー打撃では衝撃のバックスクリーン弾を放つなど、仕上がりは上々だ。井端弘和監督（５０）は、１０日の広島戦（サンマリンスタジアム宮崎）での４番起用を明言。世界一を知る巨人の４番が、連覇を狙う侍の主砲にも名乗りを上げる。

巨人・岡本がガラッと流れを変えた。合流初日、フリー打撃の最終セット。ギアを入れ替えたように、初球を思い切り振り抜くと、衝撃音とともに打球はバックスクリーンを直撃した。さらに２球目も大きな放物線を描き、中堅フェンスを直撃。ラスト１球も鋭く中前にはじき返し、計３３スイングは圧巻の３本で締めた。ファンから盛大な拍手。２３年ＷＢＣ以来、２年ぶりとなる侍ユニホームに袖を通し「緊張しましたし、疲れた。気が引き締まるし、しっかり頑張りたい」と決意を新たにした。

連覇に欠かせない存在が戻ってきた。ドジャース・大谷翔平らを擁した前回大会は、全７試合出場で打率３割３分３厘、２本塁打、７打点と３大会ぶりの世界一奪還に貢献した。井端監督は「岡本選手が来て周りの動きも良くなった。前回の経験は大きい。当然こっちも期待している」と全幅の信頼を寄せ、１０日の広島戦で「４番」を明言。本大会での起用も見据えており、今オフに米挑戦のヤクルト・村上や、メジャーで日本人右打者初の３０発＆１００打点をマークした鈴木誠也（カブス）、昨秋プレミア１２で全試合４番の阪神・森下らとの競争からも目が離せない。

家庭の事情で途中合流し、「あまり自分からは」と控えめだったが、周囲には自然と人だかりができた。ＤｅＮＡ・牧が「チームにとっても心強い存在」と言えば、森下も「来ただけでオーラや、存在感がすごく大きい」と尊敬のまなざし。一方の本人は「野村勇とか同級生なのに話したことなかったけど、すごく面白かった」と、純粋に交流を満喫した様子だった。

合宿最初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では、メジャーで２３年から導入されているピッチクロックも初体験。投手だけでなく、打者にも適用される同ルール。２打席目は「ちょっと気持ち急ぎめに」と、かけ足で打席に向かい、初球をボテボテの三ゴロで苦笑い。「よくわからなかった。気づいたら残り１０秒になっていた」と、タイマーが作動するタイミングを今後の課題に挙げた。

今オフに米移籍を目指す岡本だが、代表への思いは強い。「今年はケガして全然、試合にも出られなかったし、こういう機会をいただけてありがたい。（本大会も）選ばれたら全力で頑張りたい」と来年３月のＷＢＣ１次ラウンド出場へ意欲を見せた。まずはこの秋に存在感を示し、ＷＢＣ本大会での４番争いもヒートアップさせる。（竹内 夏紀）