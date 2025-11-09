鈴木優磨「監督が１番負けず嫌い」指揮官原点は現役時代の鹿島「勝つことの意味はここで教わった」次節にも９季ぶりＶ

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 鹿島２―１横浜ＦＣ（８日・メルスタ）

首位の鹿島が２―１で１８位の横浜ＦＣを退け、勝ち点７０に伸ばした。クラブに２６年ぶりに復帰し、Ｊリーグの主要タイトル獲得数歴代トップタイ（通算７冠）に立つ鬼木達監督（５１）の采配が光り、１３戦負けなしで首位を守った。２位の柏は名古屋を１―０で下して同６９で追走。３０日の次節で鹿島が東京Ｖに勝ち、柏が新潟に敗れれば、最終節を残して鹿島の９季ぶりのリーグ制覇が決まる。

スコアレスの試合を動かしたのは、鬼木監督の抜てきに応えた選手たちだった。後半１６分、１３戦ぶり先発の松村優太が９戦ぶり先発の田川亨介につなぎ、レオセアラが先制点。３分後には、４戦ぶり先発の小川のＣＫを２戦ぶり先発の知念が沈め、追加点を奪った。

３戦連続ドローの足踏みで迎えた一戦で先発４人を入れ替え、４人全員が得点に絡む活躍。指揮官は「難しいゲームだったが、よく選手たちが勝ち点３に持っていってくれた」と誇った。

単調な攻めに終始し、０―０で迎えたハーフタイム。鬼木監督のゲキがロッカールームに響いた。「負けない戦いをしていないか！？」。就任後、指揮官が口酸っぱく伝えてきた「勝ちきる姿勢」が欠けていた。失点を恐れた逃げ腰のサッカーでは、勝利はつかめない。求めるのは、いつだって勝利だけを狙う姿勢。指揮官の言葉に選手が応え、後半に２得点を奪った。

エースの鈴木優磨は「監督が１番負けず嫌いだからね」と笑う。９３年のＪ初年度、市船橋高から加入した指揮官は現クラブアドバイザーのジーコ氏とともにプレー。練習のミニゲームで負けると激怒し、人数調整でＧＫを務めたスタッフのミスも許さないレジェンドの姿に、高卒１年目の１８歳は「あれだけの人が、これだけ負けず嫌いなのか」と驚いたという。

「勝つことの意味はここで教わった。他のチームからしたら、なぜ鹿島が勝つのかわからないって言われてましたよね。中にいればわかるんですよ。普段から勝負にこだわっているので」。この日、視察したジーコ氏も「（川崎での）８年で４度の（リーグ）優勝は偶然じゃない」と元チームメートに全幅の信頼を寄せる。

他会場次第で、次節にも優勝が決まる状況となったが、指揮官は「他に期待すると隙が生まれる。１つ１つ、目の前の試合を勝ちにいく」とキッパリ。９季ぶりの優勝へ、鹿島がラストスパートをかける。（岡島 智哉）

◆鹿島の次節（３０日）での優勝条件 東京Ｖとのアウェー戦での勝利が絶対条件。鹿島が勝利し、かつ敵地で新潟と対戦する柏が敗れた場合のみ、１試合を残して両クラブの勝ち点差が４に開くため、鹿島の優勝が確定する。この条件以外は、全て最終節（１２月６日）での決着となる。

◆鬼木 達（おにき・とおる）１９７４年４月２０日、千葉・船橋市生まれ。５１歳。９３年のＪ初年度に市船橋高から鹿島入り。６年間在籍し、通算２７試合１得点。２００６年に川崎で現役を引退し、指導者に転身。川崎で育成年代やトップチームコーチなどを歴任後、１７年の監督就任からリーグＶ４回（１７、１８、２０、２１年）、ルヴァン杯Ｖ１回（１９年）、天皇杯Ｖ２回（２０、２３年度）。今季から２６シーズンぶりに鹿島復帰。愛称は鬼さん。好きな色は赤。