◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

29歳の堀琴音が好調なショットとパットに支えられ8位まで順位を上げてきた。「今日は良かったですね」と2番でカラーから10メートル、17番では8メートルのバーディーチャンスをねじ込むなど5バーディーを奪った。ティーショットもさえた。この日は1度もフェアウエーを外さず、3日間のフェアウエーキープ率は92・85％で米ツアーの実力者を抑えトップをキープしている。

今大会はそのNo・1の選手にドライビングアキュラシー賞100万円が贈られる。「そういう賞って今回しかない。モチベーションは上がります」。昨年設定された賞で、初代は堀と西村の2人で分け合った。今回は単独ゲットし連覇を狙う。

10月の日本女子オープンで優勝し、メジャーチャンピオンの仲間入り。「1カ月たってもおめでとうと言ってもらっています」とギャラリーの声援も増した。6打差を追う最終日へ「しっかりフェアウエーをキープして、頑張ってパーオンしていくようなゴルフができれば」と視線を上げた。