◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

【I LOVE JAPAN（3）】カリス・デービッドソン（27＝オーストラリア）はかつて日本で戦っていた。18年から参戦し30試合に出場、賞金ランク40位で初シードを獲得し翌19年も30試合プレーした。デービッドソンは「いい思い出ばかり。日本人は親切で移動の時も手伝ってくれた。刺し身、しゃぶしゃぶ、焼き肉をよく食べた」と懐かしそうに話す。

しかし3季目の20〜21年はコロナ禍で状況が一変した。「（入国時）検疫で2週間ホテルにいなければいけなかったので苦労したし、1人で来ていたので感染が怖くて外で食事もできなかった」。結局21年で撤退し米ツアーに主戦場を移した。

来日はそれ以来4年ぶり。練習日には鈴木愛らと旧交を温めた。「また日本に来ることができたので、前の大変だった思い出を上書きできるのがうれしい」。18年センチュリー21レディースで4位に入った瀬田GCで、今度は忘れられない記憶をつくるつもりだ。

◇カリス・デービッドソン 1998年7月7日生まれ、オーストラリア・クイーンズランド出身の27歳。4歳でゴルフを始める。17年日本ツアーの最終予選会で11位となりプロ転向。18年日本ツアー本格参戦。1メートル72、58キロ。