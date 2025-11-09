タレント勝俣州和（60）が8日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。歌手和田アキ子（75）に“ブチギレ”した出来事を振り返った。

長年、和田と親交のある勝俣は、「メッセンジャー」黒田有（55）が「僕は和田アキ子さんと1度しかお会いしたことがない」と言うと、「会わない方がいいんじゃないですかね？」と即答して笑わせた。

勝俣がよくネタにしている、和田の酒の席での豪快なエピソードについて「1割ぐらいしか言ってないです。あの10倍です」と笑いつつ、「大好きです。本当に優しくて、自分が損してでも人に教えを説いてくれる人っていないんで」と称賛した。

和田との親交について、「運」もあったという勝俣は、30年以上にわたって出演しているTBS系バラエティー番組「アッコにおまかせ！」での出来事を回顧。

生放送で、和田の誕生日を祝うために勝俣がバンジージャンプに挑戦するという企画で、勝俣がいざ飛ぼうとするも、足がすくんでなかなか飛べず。和田に「何やってるんや！ 早よ飛べや！」などと挑発された。

事前に和田から“圧”をかけられていた勝俣は、「もう完全につぶされる、終わりだ、と思ったからキレたんです。『何が早よ飛べやや！ おい、この番組アッコにおまかせやろ！ お前が飛べこの野郎！ お前TBS戻ってぶっ飛ばすからな！』って…」と逆ギレ。頭に血が上りすぎた勝俣は酸欠状態になってそのまま倒れ、当然、バンジージャンプは中止となった。

その後、スタッフに「1回謝りに行こう」と諭された勝俣は、局に戻って和田の楽屋へ。「エレベーターからアッコさんの楽屋までが50メートルぐらいあって」と言い、おびえながら歩を進めたという。

楽屋のドアを開け、「『すみませんでした！』ってちゃんと土下座して。蹴られると思ったから、アッコさんが1歩動いたから顔をガードしたの。そしたら（和田が）『ケッケッケ』って笑い出したの」。

ところが、「（和田が）『おもろかったで！』って。『めっちゃスタッフもおもろかったって言ってた』って」と怒られることはなかった。

「そこから、2人で飲みに行ってもすごい楽しくて…」と、これをきっかけに和田との親交が深まったことを明かしていた。