スマホの請求額が30万円超…！原因は子どものゲーム課金でした。親が許可していない無断課金は取り消せますか？

子どものゲーム課金トラブルが急増中

スマートフォンが家庭に普及し、子どもでも簡単にゲームアプリを遊べるようになりました。基本プレイ無料（いわゆる「基本無料」）のゲームが多い一方で、アイテム購入やガチャなどの「課金」要素が組み込まれているものがほとんどです。

実際に、消費者庁や国民生活センターには「子どもが無断でゲーム課金をしてしまった」という相談が相次いでいます。消費者庁の調査によると、未成年のオンラインゲーム課金に関する相談の中で、20歳未満が行った契約購入金額の割合の最多は10万円～50万円未満であり、高額の相談が多くなっていました。

中には、クレジットカードやキャリア決済が登録されたままになっており、数十万円単位の請求が届いてから気づくケースもあります。

無断課金は「取り消せる」場合がある

結論から言えば、親の同意なく子どもが行った課金契約は、取り消せる可能性があります。その根拠となるのが「民法第5条」などに定められた「未成年者取消権」です。未成年（原則として18歳未満）の子どもが、親の同意を得ずに行った契約は、親（法定代理人）がその契約を取り消せます。

たとえば、小学生や中学生が親の許可なくゲーム内でアイテムを購入した場合や、課金ガチャを引いた場合、その契約は取り消しの対象になり得ます。取り消しが認められれば、支払った金額が返金されるケースもあります。

ただし「取り消せない」ケースもある

一方で、すべての無断課金が自動的に取り消せるわけではありません。次のような場合には、返金が難しいことがあります。

1．親が子どもに支払い手段を自由に使わせていた場合

クレジットカード情報やパスワードを子どもに教えた、または自由に使える状態にしていた場合、事実上「同意していた」とみなされることがあります。

2．課金者が成人していた場合

18歳以上の子ども（成人）は、自己責任で契約する立場になります。そのため、原則として取り消しはできません。

3．ゲーム運営側が未成年であることを知らなかった場合

登録時に年齢詐称があったり、成人と誤認される状況があったりした場合も、取り消しが難しくなります。

取り消しを求めるときの手順

課金トラブルが発覚した際には、次のような流れで対応しましょう。

1．決済履歴を確認する

どのアプリで、いくら課金されたかを特定します。Google PlayやApp Storeの購入履歴、通信キャリアの請求明細を確認しましょう。

2．ゲーム運営会社や決済会社に連絡する

「未成年者が親の同意なく課金したため、取消・返金を求めたい」と明確に伝えます。場合によっては、本人確認書類や生年月日を求められることもあります。

3．対応に納得できない場合は、消費生活センターに相談する

全国の「188（いやや！ ）」番に電話すれば、最寄りの消費生活センターにつながります。専門の相談員が対応してくれます。

再発防止のための対策も忘れずに

無断課金トラブルを防ぐには、「子どもに支払い手段を渡さない」ことが第一です。スマホの設定で「課金時にパスワードを要求する」機能をオンにし、指紋認証やFace IDを設定しておくことも効果的です。

また、家庭内で「課金は親の許可が必要」というルールを明確に伝えることも大切です。子どもの無断課金による高額請求は、家庭にとって大きなショックです。

しかし、未成年者が親の同意なく行った課金であれば、法的に取り消せる余地があります。一方で、親の管理責任が問われるケースもあるため、日ごろからスマホの利用状況をチェックし、トラブルを未然に防ぐ意識が何より大切です。

