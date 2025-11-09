小田原競輪の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」は8日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう9日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

地元4車の番手・松井が中心。前を志願した郡司が主導権を握り、最後は松井が抜け出しV。相手は和田。中野の一発に注意。

＜1＞郡司浩平 本来の松井君の強さが出た。自分も余力を持って走れた。状態は問題ない。自分から志願して地元の先頭で自力。

＜2＞山田久徳 1着まで行けそうだったけど、最後は接触で車輪が壊れて失速した。練習以上の力を出せている。単騎で。

＜3＞鈴木玄人 小田原は相性がいい。2日目より良くなった。もう少し調整。2日目連係した杉浦さん。

＜4＞杉浦侑吾 状態は悪くはない。初日よりも体が動いているし、ダッシュのキレがいい感じ。自力。

＜5＞和田真久留 中野君の駆け方がイメージと違って難しかった。ただ、準決の感じが一番良かった。地元3番手。欲を出さずに自分の持ち場で頑張るだけ。

＜6＞菅原大也 （1着は）奇跡です。中1日だが、結果がいいし気合で乗り切れている。記念の決勝は初めて。与えられた位置で頑張るだけ。地元4番手。

＜7＞中野慎詞 いいタイミングで行けた。世界選手権の疲れはあるけど、レースには支障がない。あとはケアしたい。自力。

＜8＞橋本強 要所で対処できているので、調子はいい。中野君。以前連係した時は自分が差してワンツー。

＜9＞松井宏佑 連日、自分らしいレースができている。郡司さんへ。自分が前でやりたい気持ちはあったが、大事なところで番手を回るのもいい経験になる。