ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は8日、2日目が終了。きょう9日の3日目、注目レースは11Rだ。

森高は機力底上げに成功。インからきっちり先手を取り切ってしまえば押し切れるとみて本命視した。逆転候補は2コースから機敏に差す山田。柳沢がカドから攻めれば吉田拡の一発も十分にある。

＜1＞森高一真 いいとまでは言えないけど、全体的にだいぶ上積みがあった。これなら十分勝負になりますよ。

＜2＞山田康二 いい調整ができて回ってからが良かった。スリット近辺もいいし、上はいるけど、その次くらいにはいると思います。

＜3＞塩田北斗 特徴はないけど、足は普通で悪くない。ペラだけで調整するつもりです。

＜4＞柳沢一 伸び型だけど、椎名（豊）選手の方が伸びていましたね。自分はその次くらいで、いい伸びをしていると思います。

＜5＞長田頼宗 反応は良かったけど、道中では乗りづらさがあった。足は椎名選手とか上はいるけど、直線も含めて悪くないです。

＜6＞吉田拡郎 どちらかといえば伸び寄りの調整で、そこまでいいというわけではなかった。今ならバランスが取れている感じです。