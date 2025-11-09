ヤクルトは８日、ＭＬＢに対して村上宗隆内野手（２５）のポスティング申請を行い、全３０球団に通知されたと発表した。米東部時間で８日午前８時（日本時間同午後１０時）にスタートした４５日間の交渉期限は１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）まで。２２年に史上最年少で３冠王に輝いた和製大砲を巡ってはＭＬＢ公式サイトなどで移籍先予想が白熱し、現地メディアは１億ドル（約１５３億円）規模の契約を予測した。

“村上争奪戦”のゴングが鳴らされた。この日、ヤクルトからの公式発表を前にＭＬＢ公式サイトなど複数の米メディアは、村上がポスティング申請されたと報道。同サイトは「村上ほどのパワーを備えた日本人打者（が海を渡るの）は松井秀喜以来、２０年以上ぶり」とトップニュースで伝えた。

年内決着が確実となった村上を巡って、移籍先の予想が熱を帯びてきた。「ＦＯＸスポーツ」が公開した最新予想オッズでは１位がパドレスとＲソックス、３位にメッツが入り、４位にドジャース、ヤンキース、マリナーズと続き、レンジャーズの名前もあった。

ＭＬＢ公式サイトではフィリーズ、ジャイアンツも候補として挙げられた。今オフは村上が本職とする三塁、一塁にブレグマン（Ｒソックス）、アロンソ（メッツ）ら大物ＦＡ選手がいる。さらに巨人からメジャー挑戦予定の岡本もいるが、「今オフの目玉」とも言われている村上を複数球団が狙っていることは間違いない。

期待の高さは、契約予想でもうかがえる。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」によると、「１億ドル（約１５３億円）規模になると予想され、ポスティング料だけでも約１６９０万ドル（約２５億９０００万円）の見込み」。米経済誌フォーブス（電子版）は、吉田正尚が２２年オフにＲソックスと結んだ５年総額９０００万ドル（約１２４億円＝当時のレート）の日本人野手史上最高額を更新すると予想した上で「どこのチームも、村上と契約するために１億ドル以上を支払うことになるだろう」と報じた。村上を獲得するのはどのチームか。争奪戦の行方が注目される。