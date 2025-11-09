米メディア番組でWS回想

米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いてから1週間が経った。選手たちは米メディアに引っ張りだこになっていたが、延長18回の死闘を演じた第3戦後のチーム状況がようやく明らかになった。

ベッツやカーショー、キケらは、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のYouTubeチャンネル内でベッツがホストを務めるポッドキャスト番組「オンベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」に出演。6日（日本時間7日）にその様子が公開された。

番組内では、延長18回の末、サヨナラ勝ちを収めた第3戦後の2試合に言及。6時間39分におよぶ死闘の余波が懸念された中、本拠地ドジャースタジアムで行われた翌日の第4戦、続く第5戦とも敗れた。

疲労感は公にされることはなかったものの、カーショーからは「俺らのチームは年寄りだらけだから、次の2試合は疲れ果ていたよね」と本音がポロリ。ベッツも「確かにそう感じたね」と同意し、「あの2試合はみんなクタクタだった」（カーショー）と、当時のチーム事情がようやく明かされた。

第3戦では8回以降、スコアボードには両軍「0」が並び、延長18回にフリーマンの一発で6-5のサヨナラ勝ち。「フレディは大事な場面で本塁打を放てる才能があるよな」と言い放ったベッツの一言に、カーショーは「彼はただ疲れて家に帰りたかったんだろうな」とジョークで返していた。



（THE ANSWER編集部）