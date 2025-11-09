◇F1第21戦ブラジルGP 予選（2025年11月8日 サンパウロ インテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ）

レッドブルはマックス・フェルスタッペン（オランダ）と角田裕毅がともに予選1回目（Q1）で敗退とショッキングな結果となった。終始グリップ不足に苦しんでタイムが伸びず、フェルスタッペンはQ1通過圏内の15番手から0.066秒差の16番手、角田は0.374秒差の19番手と予選を走行したマシンの中で最下位に沈んだ。

フェルスタッペンのQ1敗退は20番手だった21年9月のロシアGP以来4年ぶり。同GPではパワーユニットの交換によるグリッド降格が決まっていたため、あえてタイムを出していなかった。ドライバーズランキングはブラジルGPのスプリントレースを終えた段階でマクラーレンのランド・ノリス（英国）に39点差の3位。残り4戦での逆転総合5連覇へ苦しい状況に追い込まれた。

衝撃的な結果にSNSは大荒れ。レッドブルの公式インスタグラムには「このマシンに何が起きている？」「了解、来年会おう」「マックスのレーシングブルズ行きはいつ？」などの批判コメントが殺到し、「やあ、トト（ウォルフ代表）、マックスだ。今晩ディナーどう？」とフェルスタッペンがメルセデスへの緊急移籍を希望するかのような書き込みも見られた。

スプリントを制したノリスが1分9秒511で2戦連続今季6度目のポールポジション（PP）を獲得。メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が0.174秒差の2番手、フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が3番手で、ノリスから9点差の総合2位につけるマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）は4番手にとどまった。

▼ノリス またしても厳しいコンディションだった。滑りやすく不安定だったけど楽しかったよ。このコースはいつも楽しい。最初のラップで失敗してプレッシャーを感じたけど、落ち着いてまとめることができたので満足している。

▽予選順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ルクレール（フェラーリ）

(４)ピアストリ（マクラーレン）

(５)ハジャー（レーシングブルズ）

(６)ラッセル（メルセデス）

(７)ローソン（レーシングブルズ）

(８)ベアマン（ハース）

(９)ガスリー（アルピーヌ）

(10)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

＜以下Q2敗退＞

(11)アロンソ（アストンマーチン）

(12)アルボン（ウィリアムズ）

(13)ハミルトン（フェラーリ）

(14)ストロール（アストンマーチン）

(15)サインツ（ウィリアムズ）

＜以下Q1敗退＞

(16)フェルスタッペン（レッドブル）

(17)オコン（ハース）

(18)コラピント（アルピーヌ）

(19)角田裕毅（レッドブル）

(20)ボルトレート（キックザウバー）