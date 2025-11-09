3月31日に解散したKAT―TUNが8日、ZOZOマリンスタジアムでラストライブ「Break the KAT―TUN」を開催した。KAT―TUNとしての最後の3人の姿を目に焼き付けようとファン3万人が集結。グループの軌跡をたどるように、全シングルの表題曲を含む51曲を熱唱した。紆余（うよ）曲折ありながら25年間進んできた船が帆を下ろした。

夕暮れのZOZOマリンスタジアム。KAT―TUNコールが響く中、最後のステージが幕を開けた。亀梨和也（39）の「野郎ども、最後の出航だ！」という合図で、海賊船をイメージしたステージの上方約18メートルから登場。ジュニア時代の曲を次々と披露し、亀梨は「Hey！ハイフン（ファンの総称）！心に宝物詰め込んで帰れ！俺らと最高の歴史をつくるぞ！」と叫んだ。

解散発表時の“再会”の約束を果たすべく行われた前代未聞の解散後ライブ。3人で演出を考え、6人時代の映像も流れるなどグループの歴史をたどる3時間となった。オリジナルメンバー6人のメンバーカラーのライトがステージを照らす中、歌ったのはデビュー曲「Real Face」。赤西仁（41）、田口淳之介（39）、田中聖（40）の歌声とともに歌唱するエモーショナルな演出に、ファンからは大歓声が上がった。

フィナーレにはそれぞれの思いがあふれた。上田竜也（42）は「本当に素敵な人生を歩ませてくれてありがとう」と目を潤ませ、中丸雄一（42）も「めちゃくちゃ良かった四半世紀でした」と涙ながらに感謝した。亀梨は「青春でした」と感慨に浸り「想像もできない景色をそれぞれがつくって共有して、また何かの青春ができたらと思ってます」と再集結を願った。

別れを惜しむ3人と観客が「We are KAT―TUN」と叫ぶと、3000発の花火が打ち上がり、最後の曲「Real Face＃2」へ。途中でシャンパンをかけあい飲むなど最後までらしさ全開。歌い終えると亀梨はマイクを通さず「ありがとう」と伝え、3人は煙の中に消えた。最後までハイフンの心をわしづかみにしたまま、KAT―TUNは伝説となった。 （糸賀 日向子）

≪KAT―TUN アラカルト≫

▽デビュー前 2001年に6人組で結成。02年の初単独公演には約55万人が応募。05年放送の日本テレビドラマ「ごくせん」に亀梨和也、赤西仁が出演しさらに人気が上昇。06年3月にCDデビュー前のアーティストとしては史上初となる東京ドーム公演を開催

▽デビューシングルがミリオンセラー 06年3月に「Real Face」でデビュー。1週間で75万枚、累計104万枚を超える大ヒット

▽東京ドーム連続公演記録 09年に史上最多となる東京ドーム8日間連続公演を開催。44万人を動員

▽相次ぐメンバーの脱退 10年に赤西、13年に田中聖、16年に田口淳之介が脱退。16年5月から活動休止

▽再始動 1年8カ月の休止を経て、18年1月1日付で活動を再開。21年にNHK紅白歌合戦初出場。23年には全国アリーナツアーを開催。今年2月に解散することを発表