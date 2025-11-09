手をつなぐ（左から）中丸雄一、亀梨和也、上田竜也

3月末で解散したKAT−TUNが8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストライブ「Break the KAT−TUN」を開催した。デビュー曲「Real Face」や、ジュニア時代の楽曲「ハルカナ約束」まで全51曲を歌唱。約25年間の歴史をファンとともにたどった。

＜セットリスト＞

1 GOLD

2 WILDS OF MY HEART

3　青天の霹靂

4 SHE SAID...5 Le ciel　〜君の幸せ祈る言葉〜

6 DRIVE ME DRIVE ON

7 FIGHT ALL NIGHT

8 Red Sun

9 Real Face

10 SIGNAL

11 RESCUE

12 Love yourself　〜君が嫌いな君が好き〜

13 ONE DROP

14　喜びの歌

15　僕らの街で

16 Going！

17 In Fact

18　不滅のスクラム

19 RUN FOR YOU

20 FACE to Face

21 ULTIMATE WHEELS

22 UNLOCK

23 TO THE LIMIT

24 YOU

25 White X'mas

26 EXPOSE

27 CHANGE UR WORLD

28 WHITE

29 CRYSTAL MOMENT

30 Dead or Alive

31 TRAGEDY

32 EUPHORIA

33 BIRTH

34 Ask Yourself

35 We Just Go Hard feat. AK−69

36 LIPS

37 Keep the faith

38 PERFECT

39 NEVER AGAIN

40 DON'T U EVER STOP

41 Roar　

42 PRECIOUS ONE

〜アンコール〜

43　ノーマター・マター

44　ゼロからイチへ

45 KISS KISS KISS

46　ど〜にかなるさ

47 HEARTBREAK CLUB

48 Will Be All Right

49 Peacefuldays

50　ハルカナ約束

51 Real Face#2