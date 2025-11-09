KAT−TUNがラストライブ デビュー曲やジュニア時代の楽曲まで全51曲歌唱／セットリスト
3月末で解散したKAT−TUNが8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストライブ「Break the KAT−TUN」を開催した。デビュー曲「Real Face」や、ジュニア時代の楽曲「ハルカナ約束」まで全51曲を歌唱。約25年間の歴史をファンとともにたどった。
＜セットリスト＞
1 GOLD
2 WILDS OF MY HEART
3 青天の霹靂
4 SHE SAID...5 Le ciel 〜君の幸せ祈る言葉〜
6 DRIVE ME DRIVE ON
7 FIGHT ALL NIGHT
8 Red Sun
9 Real Face
10 SIGNAL
11 RESCUE
12 Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜
13 ONE DROP
14 喜びの歌
15 僕らの街で
16 Going！
17 In Fact
18 不滅のスクラム
19 RUN FOR YOU
20 FACE to Face
21 ULTIMATE WHEELS
22 UNLOCK
23 TO THE LIMIT
24 YOU
25 White X'mas
26 EXPOSE
27 CHANGE UR WORLD
28 WHITE
29 CRYSTAL MOMENT
30 Dead or Alive
31 TRAGEDY
32 EUPHORIA
33 BIRTH
34 Ask Yourself
35 We Just Go Hard feat. AK−69
36 LIPS
37 Keep the faith
38 PERFECT
39 NEVER AGAIN
40 DON'T U EVER STOP
41 Roar
42 PRECIOUS ONE
〜アンコール〜
43 ノーマター・マター
44 ゼロからイチへ
45 KISS KISS KISS
46 ど〜にかなるさ
47 HEARTBREAK CLUB
48 Will Be All Right
49 Peacefuldays
50 ハルカナ約束
51 Real Face#2