3月末で解散したKAT−TUNが8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストライブ「Break the KAT−TUN」を開催した。デビュー曲「Real Face」や、ジュニア時代の楽曲「ハルカナ約束」まで全51曲を歌唱。約25年間の歴史をファンとともにたどった。

◆KAT−TUNの歩み

▼01年4月 6人組で結成。メンバーの名字の頭文字をとって命名

▼06年3月 東京ドームで公演。デビュー前アーティストの同所での単独公演は史上初

▼同22日 シングル「Real Face」でCDデビュー。アルバム、DVDもそろって首位登場し、初の3冠デビュー

▼09年5月 東京ドームで史上初8日連続公演。

▼10年7月 赤西仁がソロ活動に専念するため脱退

▼13年9月 田中聖が脱退、事務所と契約解除

▼15年11月 田口淳之介が16年春に脱退、退所することを発表

▼16年4〜5月 亀梨和也、上田竜也、中丸雄一の3人でデビュー10周年ドームツアー実施。終了後、充電期間に突入

▼18年1月 再始動発表

▼21年12月31日 NHK紅白歌合戦初出場

▼25年2月12日 同年3月末を持って、グループの解散と亀梨の退所を発表

▼25年3月31日 グループが解散