ＫＡＴ―ＴＵＮがラストライブを迎えた８日、販売グッズの受け取りが行われた東京・渋谷会場周辺には、午前中から多くのファンが訪れた。２０年以上ファンだという５０代女性は「衣装も飾ってあり、いろいろな歴史を思い出して感極まってしまった。グループを離れたメンバーもいたけど、最後までギラギラと航海を続けてくれた３人に感謝しかない」と涙を流した。

埼玉県在住の３０代男性は、「男から見てもかっこいい唯一無二のアイドル。ライブは落選だったけど、配信チケットを買ったので自宅で悔いのないように『ありがとう』の気持ちを届けます」と笑顔を見せた。

この日は、幕張メッセでももいろクローバーＺ、ＬＵＮＡ ＳＥＡ、Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒらのイベントやライブが行われ、会場の最寄り・ＪＲ海浜幕張駅周辺は一時大混雑となった。ＺＯＺＯマリンスタジアム周辺も開演前から、歴代ツアーロゴがあしらわれた旗などを記念撮影するファンでにぎわった。

名古屋市から駆けつけた５０代と２０代の親子は「解散した実感がわかない。最後まで最高に最強にかっこいいグループ」としみじみ。ジュニア時代から“亀梨ファン”という４０代女性は「ＫＡＴ―ＴＵＮは青春そのもの。声をからしてでも今日は感謝を伝えたい。またいつか３人の姿を見たい」と願った。

約３時間のライブ終演後は、涙ながらに客席で「ＫＡＴ―ＴＵＮ愛してるー！」「大好き！」と絶叫するファンの姿も見られた。