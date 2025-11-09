３月末をもって解散した「ＫＡＴ―ＴＵＮ」が８日、千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムでラストライブ「Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ ＫＡＴ―ＴＵＮ」を開催した。全５１曲を、３人で考案したド派手な演出と新作の衣装で披露。会場の３万人と配信で見守ったファンに感謝を伝えながら、代名詞の“やんちゃなギラギラ感”そのままに「ＫＡＴ―ＴＵＮ史上最高の日」を作り上げた。

一夜限りのラストライブは、高さ１８メートルから海賊船をモチーフにしたステージに登場した３人の「最後の出航だ！」の合図で幕を開けた。亀梨和也（３９）はサングラスを傾け「Ａｒｅ ｙｏｕ ｒｅａｄｙ？」とファンのハートを撃ち抜いた。

解散から７か月がたち、実現した異例のラストステージ。ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが解散後のグループのライブを主催するのは初めてだ。上田竜也（４２）が「声帯ぶっ壊すぞ！」とあおれば、中丸雄一（４２）は「ＫＡＴ―ＴＵＮ史上最高の日を作るからよろしく！」と約束した。

ジュニア時代から歌い継ぐ人気曲から歴史をたどるように、シングル全曲を含む５１曲を披露した。デビュー曲「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ」では“胸アツ”なサプライズも。脱退したメンバーのカラーを含む６色のスポットライトがステージを照らし、オリジナル音源でパフォーマンス。赤西仁（４１＝１０年脱退）らの当時の歌声も会場に響き、地鳴りのような歓声がこだました。

ジュニア時代の東京ドーム公演など伝説的な記録を作り、全４４４公演（計６３１万人動員）を行ってきたが、野外ライブは初めて。亀梨は「実は僕ら、解散してます！ これもある種、記録よ。今日は俺と中丸君の入社日でもある。ＫＡＴ―ＴＵＮって青春」と結成２４年の道のりを回想した。

最終盤には「最高だったぜ、お前ら！ Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ ＫＡＴ―ＴＵＮ！」と不滅の愛を伝え、３人が涙ながらに思いを語った。

上田「今日が来なきゃいいなと思っていたけど今すごく幸せ。素敵な人生を歩ませてくれてありがとう！」

中丸「こんな楽しい時間が終わってしまうのが心の底から悲しい。でもめちゃくちゃ楽しい２４年でした」

亀梨「最初から最後までＫＡＴ―ＴＵＮが大切で誇りでした。歩んだ道のりを心の宝箱にしまって一歩を踏み出します」

涙を吹き飛ばすように３０００発の花火が上がる中、「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ＃２」を披露した３人はシャンパンをぶちまけ、ステージが崩壊する演出で鮮烈に閉幕。ＫＡＴ―ＴＵＮは、最後まで異端だった。（奥津 友希乃）

◆今後の３人の個人活動

▼亀梨 日本テレビ系「Ｇｏｉｎｇ！ Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」キャスターとしてレギュラー出演、来年２月からＷＯＷＯＷ連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」に出演

▼上田 ＢＡＹＦＭ「上田竜也のＰｉｒａｔｅｓ Ｒａｄｉｏ」（土曜・後１０時半）、１２月２４日に愛知県内でイベント「Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｒｅｖｅｌ」開催

▼中丸 ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）水曜日コメンテーターとしてレギュラー出演