KAT-TUN、異例の解散後ライブで涙 亀梨和也「プライドであり、美学であり、誇りでした」
今年3月31日をもって解散した3人組グループ・KAT-TUN（亀梨和也、上田竜也、中丸雄一）が8日、千葉・海浜幕張のZOZOマリンスタジアムで『Break the KAT-TUN』を開催した。異例となる解散から約7ヶ月を経てのコンサートに3万人が駆けつけた。披露曲は全51曲。全シングルを網羅した一夜限りの特別なセットリストを約3時間にわたって披露した。
【写真】やんちゃな色気が全開！メンバーソロカット
グループにとって初の屋外会場でのコンサートでは、シングルやデビュー前の人気曲などをKAT-TUNの代名詞ともいえる火花やスモーク、ド派手な特攻とともに次々と熱唱。映像では元メンバーの姿も映し出され、デビュー曲「Real Face」は6人の音源を使用。3人のピンク（亀梨）、青（上田）、紫（中丸）に加え、元メンバーのパートではそれぞれのメンバーカラーである赤（赤西仁）、黄色（田中聖）、オレンジ（田口淳之介）スモークとライトが照らす演出で沸かせた。
MCでは「（コンサートの）概要を説明しますと、僕ら解散しています！」と中丸が自虐気味に明かせば会場から「え〜」と惜しむ声が返される一幕も。「解散したあとのグループのMCって何話すの？」と我に返る中丸に、「元気だった？」と3人が言い合う場面も。久々の集合に少し戸惑いもみせつつ、変わらない関係性をのぞかせた。
それでも、堂々とそして彼らが歩んできた歴史を存分に堪能できるステージは圧巻。最後にはメンバー3人からスタッフやファン、関係者への感謝の言葉が語られるなかでも亀梨は「一緒に歩んでくれたメンバー3人にも大きな拍手！」と呼びかけ、中丸は「ありがとうな、どっかいるっしょ」とニヤリ。エンドロールでも「Thanks to」として3人の名前も記された。
最後のあいさつは上田が「本当に10代から、すてきな人生を歩ませていただき、ありがとう！」と瞳をうるませながら感謝を述べ、中丸は「こんなに楽しい時間が終わってしまうのは、やっぱり悲しいなという気持ちが混じってしまいましたね」と途中で涙のあまりセットに座り込む一幕も。会場からもすすり泣く声が漏れた。
亀梨も「終わりだ…」と噛みしめるようにつぶやきつつも「とにかくKAT-TUNは自分の青春だったし。最初から最後までKAT-TUNは大切だったし、KAT-TUNというグループは自分の進んでいく道の中のプライドであり、美学であり、誇りでした」と目に涙を溜め、言葉を詰まらせながら胸を張った。フィナーレでは花火や炎の特攻が連発されるなか、ステージの上でシャンパンを開ける大騒ぎ。多くのファン＝hyphenとの別れを彼ららしさ全開で惜しんでいた。
KAT-TUNは2001年に結成。ジュニア時代から絶大な人気を誇り、2006年3月17日、CDデビュー前のアーティストとしては史上初めて東京ドーム公演を開催。2006年3月22日、シングル「Real Face」、アルバム『Best of KAT-TUN』、DVD『Real Face Film』の3タイトル同時発売でデビュー。いきなりシングルでミリオンを達成した。
赤西が10年7月に脱退。さらに13年9月に田中、16年3月に田口が脱退、16年5月のコンサート『KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR“10Ks！”』をもって充電期間に突入し、18年1月に活動再開。そして、「およそ1年にわたりメンバーと協議を重ねた」結果として25年2月12日に解散が発表された。
解散発表時のコメントでは「3月31日に解散はいたしますが、メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる場所を作るべく、現在調整をしております」としており今回、その機会が実現した形に。当日は生配信も実施され、多くの人がその勇姿を見守った。
