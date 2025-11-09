仏自動車大手ルノーは、日産自動車との資本提携を決めた元会長のルイ・シュバイツァー氏が死去したと発表した。

８３歳だった。ＡＦＰ通信によると、６日に亡くなった。

１９４２年にジュネーブで生まれた。エリート官僚養成校の国立行政学院（ＥＮＡ）を卒業後、官僚として活躍した。８６年にルノーに入社し、９２年から会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）に就いた。９６年に国有企業だったルノーの民営化に尽力し、９９年に日産との資本提携に踏み切った。

９９年３月に当時の日産の塙義一社長と都内で共同記者会見し、ルノーが日産と系列の日産ディーゼル工業に計６０５０億円を出資して、日産株式の３６・８％を取得すると発表した。ルノー副社長で、後に日産のトップを長く務めることになったカルロス・ゴーン氏を日産の「ナンバー２」として送り込んだ。

２００５年までルノー会長兼ＣＥＯを務めた。

ルノーのジャンドミニク・スナール会長は声明で、

「先見の明と大胆さを持ち合わせたリーダーで、ルノーと日産の戦略的提携の確立などを通して、グループの近代化と国際化に貢献した」と述べた。