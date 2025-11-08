ホーセンブース、阪急うめだでポップアップ開催　一点物のカスタムデニムジャケットなど先行発売

ロサンゼルス発のファインジュエリー・ライフスタイルブランド「ホーセンブース（HOORSENBUHS）」が、阪急うめだ本店 3階 コトコトステージ 31でポップアップを開催する。期間は11月19日から25日まで。

【画像をもっと見る】

ポップアップでは、ブランドのアイデンティティであるタイムレスなラグジュアリーとクラフトマンシップの真髄を体感できる豊富なアイテムを、ロサンゼルスの旗艦店を模した会場で展開。ジュエリーコレクションに加え、職人の手仕事による一点物のカスタムデニムジャケットや、ロサンゼルスの人気セレクトショップ「FourTwoFour on Fairfax」のオリジナルブランド「フォートゥーフォー（424）」とコラボレーションした、国内初展開となるカプセルコレクションを先行発売する。

ブランドを象徴するジュエリーの「OPEN-LINK」コレクションからは、天然ダイヤモンドをあしらったウォレットチェーンやネックレスが登場。5mmコマを採用したウォレットチェーン「23inch 5mm OPEN-LINK WALLET CHAIN」（68万2000円）や、より重厚感のあるデザインの10mmタイプ「23inch 10mm OPEN-LINK WALLET CHAIN」（83万6000円）をはじめ、繊細なチェーンが特徴のネックレス「20inch MICRO OPEN-LINK NECKLACE」（264万0000円）、存在感のある「20inch 5mm OPEN-LINK NECKLACE」（51万7000円）などを揃える。

一点物のカスタムデニムジャケット「VINTAGE REWORKED DENIM JACKET」（全5種、各69万3000円）は、150年以上にわたって世界的スタンダードとして親しまれてきたアメリカの定番モデルを再構築。シルバー925を用いたボタンをアクセントに、ロサンゼルスの熟練した職人がレーザープリントやパッチワークなどをあしらい、1点ごとに異なる表情を持つアートピースのようなアイテムに仕上げた。

ホーセンブースと424がコラボしたカプセルコレクションからは、最高級のラムスキンスムースレザーを使用したイタリア製のレザーモッズコート（308万円）やレザージャケット（143万円）などが登場。アイテムにはホーセンブース シルバー925のパーツを配し、ホーセンブースの象徴的な「TRI-LINK」モチーフと424のロゴを組み合わせた特別なコラボロゴをあしらった。





■HOORSENBUHS POP-UP STORE

会期：2025年11月19日（水）〜11月25日（火）

場所：阪急うめだ本店 3階 コトコトステージ 31

所在地：大阪府大阪市北区角田町 8-7

営業時間：10:00〜20:00