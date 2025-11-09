黒より断然“この色”！【グローバルワーク】大人の垢抜け♡「カーキ色ワンピ」

ニュアンス感のある色味がおしゃれな雰囲気を演出し、ミリタリーなムードもまとえる「カーキ」は、黒よりもコーデが垢抜けて見えるかも。今回は【グローバルワーク】から、ミドル世代のコーデをランクアップできそうな「カーキ色ワンピ」をご紹介。お仕事にもレジャーシーンにも着回しOK。スタッフさんによる着こなし術もぜひ参考にして。

大人コーデが垢抜けるカーキワンピ

【グローバルワーク】「ワッシャーキャミワンピース」\5,990（税込）

くすみ感のあるカーキ色と、表面感のあるワッシャー加工がおしゃれな雰囲気を演出。一点投入するだけで垢抜けコーデが完成しそうなキャミワンピです。バックリボンをキュッと結ぶとフレアシルエットが際立ち、よりフェミニンな着こなしに。気温や気分に合わせてインナーをチェンジすれば、ロングシーズン活躍しそうです。

カーキワンピが主役！ きれいめカジュアルコーデ

こちらのスタッフさんは「レースインナーと合わせて綺麗めカジュアル」コーデを提案。キャミワンピ以外を黒で統一することで、大人っぽくクールな雰囲気に。黒が引き立て役に徹してくれるため、キャミワンピが主役のコーデを楽しめそうです。

体型カバーも狙える！ 大人に似合うオフィスコーデ

足元は、ローファーを合わせてトラッドな雰囲気を。テーラードジャケットを羽織ってきちんと感をまとえば、オフィスでも一目置かれそうな大人っぽ秋コーデが完成。「からだのラインをひろいにくいからしっかり体型カバーしてくれる」と、スタッフさんもお気に入りの様子。

レイヤードでおしゃれ度アップ！ 秋のレジャーコーデ

キャップとスニーカーでカジュアルに振れば、秋のレジャーシーンにもぴったりのコーデに。1枚でもサマ見えするキャミワンピですが、スタッフさんのようにベストをレイヤードすることで、おしゃれ度がさらに高まりそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i