「自分たちの力で決めたかった」OGが決勝点で“9年ぶり敗戦”も…名古屋は他力で残留を確定
[11.8 J1第36節 柏 1-0 名古屋 三協F柏]
9試合ぶりの先発で名古屋グランパスの3バック中央に入ったDF三國ケネディエブスは、前半はFW垣田裕暉、後半はFW細谷真大と柏レイソルが誇るタイプの異なる両ストライカーへの対応を強いられた。「垣田選手、細谷選手、そういった相手に負けないように意識していました」と気合い十分で試合に臨んだ。
この試合の決勝点となった場面は、右サイドを抜け出た柏のDF原田亘が中央にクロスを入れた際に、クリアをしようとした三國に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。細谷をマークしていた三國は「まずニアを通させないことが第一優先かなと思ったので、まずニアを消しに行くことだけにフォーカスした」と、細谷のマークを捨ててニアサイドに入ったが痛恨のオウンゴールとなってしまった。
原田に背後をとられる形となった左WBの和泉竜司は、失点シーンを悔やむ。
「(菊地)泰智と受け渡しの部分が1個うまくいかなくて、本当あそこの部分だけだったと思うんですけど。それを得点にする部分もやっぱ柏さんの強さだと思うし、逆に失点してしまう部分が自分たちの弱さだと思うんで。当然背後を取られなきゃ1番それがいい。ただ、1試合通してああいう場面って絶対あるんで、それをどうやって0にするのか。そこはやっぱり自分たちのこれから課題だと思う」
敵地での柏戦で6連勝中だった名古屋だが、オウンゴールが決勝点となって2016年以来9年ぶりの敗戦を喫した。しかし、18位の横浜FCが他会場で敗れたため、残り2試合で16位・名古屋との勝ち点差は「8」のままとなり、J1残留が確定した。
「自分たちの力で残業決めたかったですし、まず残留争いしてること自体がよくないと思うんで。サポーターには申し訳ないと思っています」と三國は肩を落とした。
他力ながら残留をはたすことになった長谷川健太監督は、「あと2試合あるので、しっかりと意地を見せて、いい形でフィニッシュできるように切り替えてやっていきたいなという風に思ってます」と、来たる町田戦、福岡戦へと視線を移した。
(取材・文 奥山典幸)
