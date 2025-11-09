7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）がグループを脱退すると8日、グループ公式ホームページで発表された。

以下、発表全文

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日(土)をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます。

日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。

7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました。

メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています。

引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります。

重ねて、ファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。

新しい道を歩み出すRYOKI、そして、新たな体制で前進するBE:FIRSTへ、変わらぬ温かいご声援とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

BMSG