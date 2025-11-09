◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本10―41アイルランド（2025年11月8日 アイルランド・ダブリン）

世界ランキング13位の日本は、同3位のアイルランドに10―41（前半10―17）で敗れた。強豪国に挑む5連戦は、10月25日のオーストラリア戦（15―19）、今月1日の南アフリカ戦（7―61）に続いてここまで3連敗。次戦は15日に同12位のウェールズと対戦する。

10―17で折り返し、逆転の期待が高まった後半で得点できず一気に点差を離された。前半終了間際にアイルランドのCTBジェイコブ・ストックデイル（29）がイエローカードで10分間の退場となったため、後半開始時は14人の相手に対して日本が数的有利。しかしこのチャンスで得点することができず、逆に相手にトライを許した。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（65）は「チャンスで仕留めることができなかった。有効に生かせず失速してしまった」と悔やんだ。

この場面については選手たちも反省。HO佐藤健次（22＝埼玉）は「あそこでスコアしていたら後半違った展開になっていた」と振り返り、WTB長田智希（25＝埼玉）は「（相手が）1人少ないからどんどんボール動かしてアタックしていこうという指示が出ていたけど、その中でミスが出た。後半のスタートがこの試合のほとんどを決めた」と敗因に挙げた。

1日の南アフリカ戦に続いて、トライは1つのみという結果に。指揮官は「ハーフタイムまでは勝つチャンスがあったが、後半は残念な結果になった。3、4つトライのチャンスを作ったにもかかわらず冷静さに欠けていた。シンプルなところを修正していかないといけない」と反省点を挙げた。「教訓として学んで成長していかないと次のチャンスはない。素速く学んで習得しないといけない」。欧州遠征残り2戦へ向け、早期改善を誓った。