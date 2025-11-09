「明治安田Ｊ１、柏１−０名古屋」（８日、三協フロンテア柏スタジアム）

２位柏は名古屋を１−０で下し、勝ち点６９とした。首位の鹿島は２−１で１８位の横浜ＦＣを退け、勝ち点７０に伸ばした。３０日の次節で鹿島が東京Ｖに勝ち、柏が新潟に敗れれば、最終節を残して鹿島の９季ぶりのリーグ制覇が決まる。横浜ＦＣは勝ち点３２のまま。９日に同３７で１７位の横浜Ｍが勝てば、横浜ＦＣのＪ２降格が確定する。

試合終了の笛が鳴った夕暮れ時、肌寒い気温の中でもスタジアムの熱気は最高潮だった。リーグ戦４連勝で首位鹿島を勝ち点１差のまま、ピタリと追走。逃げる“鹿”に食らいつき、柏のロドリゲス監督は「価値ある勝ち点３を取れた」とうなずいた。

１週間前は失意のどん底だった。優勝を目指した１日のルヴァン杯決勝で、広島に１−３で完敗。あと一歩でタイトルを逃したショックは大きく、指揮官は「難しい１週間になった」と振り返る。それでも熱血男の真価を発揮。「決して悲観することなく、やり続けよう」と選手を鼓舞してきた。

その熱意に引っ張られるように、選手たちは吹っ切れた。後半２分に右サイドを駆け上がり、マイナスのクロスで決勝点となる相手のオウンゴールを誘発したＤＦ原田は「レイソルはまだ死んでないよって、周りに示せた」と納得の表情。ＭＦ小泉も「ルヴァンのことをみじんも感じさせない試合ができた」と、リバウンドメンタリティーを証明する１勝となった。

キックオフ２時間前から鹿島の試合が行われていたが、情報はシャットアウト。ロドリゲス監督は「自分たちに集中しよう」と雑念を排除させた。いつも通りのプレーをすれば勝てるという、自信の裏付けだった。

１点リードの試合終盤にはコーナーキックエリアでボールを保持し、時間を消化。攻撃的サッカーを掲げ、最後まで攻め続ける今季のスタイルでは珍しい光景だった。「自分たちは勝たなきゃ話にならない状況。勝つためのプレー選択をみんなが意識している」とＤＦ古賀。泣いても笑っても残り２戦。１４年ぶりの逆転Ｖへ、勝利あるのみだ。