家庭の事情で合流が遅れていた巨人・岡本和真内野手（２９）が合宿３日目からチームに合流した。井端監督は１０日・広島との練習試合から４番起用を明言。１５、１６日に予定される韓国との強化試合も不動で、指揮官は不変の信頼を語った。

「岡本選手が来て周りの動きもよくなった。前回大会を経験していますし、そういった選手が来るとまた違ったチームになる」。柔和な表情から漂うオーラを指揮官も肌で感じ取った。代表は２３年のＷＢＣ以来で井端ジャパンでは初選出。世界一経験者に軸を託す。

合流は遅れたが、調整に不安は感じられない。フリー打撃ではバックスクリーン直撃の豪快アーチ。スタンドのファンからどよめきの声が上がった。ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では、１打席目に曽谷から空振り三振。２打席目は北山を相手に三ゴロに倒れた。

ピッチクロックの対応で２打席目は、ネクストから駆け足で打席に入った。「打てる気がしなかったし、みんながいっぱい打つので恥ずかしかったです」。自虐を交えた岡本節で笑わせながらも「気が引き締まる。全力で頑張りたい」と活躍を誓う。侍ジャパンの４番として、チーム浮沈のカギを握る。