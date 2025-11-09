「侍ジャパン強化合宿」（８日、宮崎）

野球日本代表・侍ジャパンは８日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向け、宮崎市内で強化合宿３日目を行った。練習では初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を実施。投手、野手ともにピッチクロック対応が急がれる中、森下、牧、岡本ら打者はネクストから走って打席に入った。「８秒の壁」攻略が攻撃の重要なカギを握る。

録画を２倍速で再生するように、グラウンドの選手がせわしなく動く。合宿３日目にして初の実戦形式練習。ピッチクロックは中堅スコアボード横、三塁側ネクスト後方の２カ所に設置された。投手は無走者ならボールを受け取ってから１５秒、走者がいれば１８秒以内に投球動作に入らなければ１ボールが宣告される。 合宿初日から対応が急がれた中、野手にも課題が散見された。打者は走者の有無にかかわらず、残り８秒までに打つ準備の完了が必要。間に合わなければ１ストライクが宣告される。打席に立った森下は「走者がいる場合は短いなというのはやってみて感じました」と語る。牧、岡本らも小走りで打席に向かうなど試行錯誤の時間に充てた。

他のケースでは西川が三塁コーチのサインを確認。打席に入った時点では「残り６秒」だった。想定するあらゆるケースを試し、井端監督も「時間がないですね」と痛感。「こちらからサインを（三塁コーチに）送って、打者に出すともう１１、１２秒（たっている）。こちら側も出し方を考えないといけない。そういう意味では試せてよかった」と収穫を語った。

「前の打者がアウトになって、スプレーかけて…となると、すぐに時間がなくなる。まずは打席まで早く行くこと。打席に行ってから自分のルーティンなり間合いをつくるのが大事かなと思う」

森下は肩にバットを乗せて待った時、構えたことになるかをスタッフに質問。「バットの面が投手に向いていればＯＫ」と確認した。それでも素振り、屈伸など打席前のルーティンがあるだけに「いつも通りだと時間がオーバーしちゃう。減らさないといけない」と対応を急ぐ。打者に試練となる８秒の壁。乗り越えた先にＷＢＣ連覇がある。

◆ピッチクロック 投手はボールを受け取ってから走者がいない場合は１５秒、走者がいる場合は２０秒以内に投球動作に入らなければならない。打者と次打者の間は３０秒以内。違反すると１ボールが追加される。打者は制限時間の残り８秒前までに打席に入って構えなければならない。違反すると１ストライクが追加される。