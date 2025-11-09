「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

女子は第１戦２位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の合計２２７・１８点でＧＰ９勝目を挙げ、ミラノ・コルティナ五輪の代表選考で重要な位置付けのＧＰファイナル（１２月４〜６日・名古屋）進出を決めた。ＳＰ、フリーともにトップでＮＨＫ杯は２年連続４度目の制覇。青木祐奈（ＭＦアカデミー）は６位、樋口新葉（ノエビア）は９位。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー２位の合計２８７・２４点で今季ＧＰ初戦を制した。大会３連覇でＧＰ通算７勝目。佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝がフリーは１位となり、合計２８５・７１点の２位でファイナルに進んだ。

地元・関西で大きく口を開けて笑った。今季限りでの引退を決めている坂本がノーミスのＳＰ首位発進から、フリーでも完璧な演技を披露。今季世界最高得点で優勝し「ひとまずしっかり滑り切ることができて、ファイナルも決まってほっとしている」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を決めると、みじんの不安も感じさせなかった。全てのジャンプで着氷する、集大成の舞い。「知り合いがたくさんいて、今日はやらないと、と思っていた」。大歓声が降り注ぐリンクのど真ん中で、天真らんまんな坂本らしく、豪快に両手でガッツポーズをした。

ストレスにも打ち勝った。１０月の第１戦ＧＰフランス大会を終え、すぐに兵庫選手権に出場。その後、約１週間半で今大会を迎える過密スケジュールだった。「疲れもあったし、回復も遅くなって、そういうストレスが積み重なっている」という。「１個でもミスすると集中力が切れる」と課題も語っていたが、中野コーチから「花織は強いです」と送り出され、モヤモヤを振り払う演技で魅了した。

今季のテーマは『総括』だ。競技人生に終止符を打つという大きな選択をした。最後の五輪シーズンを戦うフリーは「今までやってきたことの詰め合わせ」という『愛の讃歌』。「自分の大好きなスケートを、このフリーで表現できたら」と思いを込めている。

自身最後のＮＨＫ杯を２連覇で締めくくり、ＧＰファイナル進出。１２月にはミラノ・コルティナ五輪最終代表選考会を兼ねる全日本選手権も待つ。「多分気付いたら、あっという間にクリスマス。毎日練習をできるようにして、日々向上できたら」。来年２月、大舞台の氷の上で２１年間のフィギュア人生を表現する。

◇坂本 花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市出身。４歳でフィギュアスケートを始めた。神戸野田高を経て、神戸学院大経営学部を卒業。１６年全日本ジュニア選手権で初優勝し、１７年世界ジュニア選手権は銅メダル。全日本選手権は１８年に初優勝し、２１年から４連覇中。五輪は１８年平昌は６位、２２年北京は銅メダル、団体は銀。ＧＰファイナルは２３年に優勝。世界選手権は２２年から３連覇し、２５年は２位。１５９センチ。