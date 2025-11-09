「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

女子は第１戦２位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の合計２２７・１８点でＧＰ９勝目を挙げ、ミラノ・コルティナ五輪の代表選考で重要な位置付けのＧＰファイナル（１２月４〜６日・名古屋）進出を決めた。ＳＰ、フリーともにトップでＮＨＫ杯は２年連続４度目の制覇。青木祐奈（ＭＦアカデミー）は６位、樋口新葉（ノエビア）は９位。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー２位の合計２８７・２４点で今季ＧＰ初戦を制した。大会３連覇でＧＰ通算７勝目。佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝がフリーは１位となり、合計２８５・７１点の２位でファイナルに進んだ。

佐藤がフリーで自己ベストの１８９・０４点をたたき出して１位となったが、ＳＰとの合計では鍵山に次ぐ２位。それでも、第２戦中国杯で優勝しており、ＧＰファイナル進出を決めた。

「ファイナルにつながる点数。ジャンプを気持ち良く降りられた。冒頭の（４回転）ルッツは特に良かった」と自賛した。前半に二つ入れた４回転ジャンプで、ともに３・１２点のＧＯＥ（出来栄え点）を稼ぐなど、ノーミス演技で躍進した。

会場は、昨年の全日本選手権と同じ場所。当時はフリー後に過呼吸を起こすなどプレッシャーに苦しんだが、今年３月の世界選手権後から練習の質と量を見直した。「今日は本番でも練習そのままの結果が出せた。演技前も落ち着いていた」と、成長を実感していた。

◇佐藤 駿（さとう・しゅん）２００４年２月６日、５歳で競技を始め、同じ仙台市出身でかつて一緒のリンクで練習していた羽生結弦さんが憧れ。１９年ジュニアＧＰファイナル王者。２４年四大陸選手権２位。昨季はＧＰで初優勝し、ファイナルは３位に入った。初出場の世界選手権６位。今季はＧＰ中国杯で２連覇した。埼玉栄高から明大に進学した。１６２センチ。