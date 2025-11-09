「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

女子は第１戦２位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の合計２２７・１８点でＧＰ９勝目を挙げ、ミラノ・コルティナ五輪の代表選考で重要な位置付けのＧＰファイナル（１２月４〜６日・名古屋）進出を決めた。ＳＰ、フリーともにトップでＮＨＫ杯は２年連続４度目の制覇。青木祐奈（ＭＦアカデミー）は６位、樋口新葉（ノエビア）は９位。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー２位の合計２８７・２４点で今季ＧＰ初戦を制した。大会３連覇でＧＰ通算７勝目。佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝がフリーは１位となり、合計２８５・７１点の２位でファイナルに進んだ。

結成３季目にして、大台に乗せた。ペアＳＰで自己ベストの４位発進だった“ゆなすみ”こと長岡、森口組は、ミスがありながらも初の２００点台をたたき出して４位。長岡は「もっと高い点数を目指せると考えたら、またモチベーションが上がる」と笑みをこぼした。

緑を基調にした衣装に身を包み、優雅に滑り切った。冒頭の連続ジャンプを着氷。続くジャンプは長岡にミスが出て「すごく悔しい」と言ったが、森口は「まだまだ伸びしろがある。それを楽しみに練習を頑張っていけたら」と前向きだった。

３位の元世界王者、“スイハン”こと隋文静、韓聡組（中国）には１・６８点差。公式練習では“スイハン”らレジェンドたちと同じリンクに乗り、長岡は「すご！というエレメンツがたくさんあった。良い学びになった」と収穫も得た。

１２月にはミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が控えている。「最後まで調子を上げつつ、ケガに気を付けて、最後まで良いコンディションで挑めたら」と森口。成長著しい２人が、五輪切符をつかみ取る。

◇長岡 柚奈（ながおか・ゆな）２００５年７月１３日、北海道出身。藤女子高を卒業し、２３年５月に森口とペアを初結成した。大学に進学せず競技に専念し、拠点を京都に移した。趣味はおでかけ。１５６センチ。

◇森口 澄士（もりぐち・すみただ）２００１年１２月２９日、京都府出身。京都両洋高から同大に進学。２２年村上遥奈とのペアで全日本選手権優勝、シングル７位。２３年はペアで世界ジュニア選手権４位。趣味は音楽を聞いてリラックスすること。１７５センチ。