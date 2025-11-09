ヤクルトは８日、村上宗隆内野手（２５）の米大リーグ移籍のため、ポスティングシステムの申請を行ったと発表した。大リーグ機構は全３０球団に契約可能選手として通知。メジャー公式サイトによるとメッツやマリナーズら複数の球団が興味を示しているという。米メディアは早速、契約額を予想。日本人野手のＭＬＢ史上最高額となる総額１億ドル（１５３億円）以上は確実な情勢だ。

日本最強スラッガーをめぐる争奪戦の火ぶたがいよいよ切られる。ヤクルトが村上のポスティングを申請したことで、各球団の動きも本格化。交渉期間は米東部時間８日午前８時（日本時間同日午後１０時）から１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）までで、村上は譲渡金を支払う意思を持つ全ての球団と交渉できる。

２０２２年の３冠獲得により「ＭＵＲＡＫＡＭＩ」の名は米球界に一気に知れ渡り、２３年ＷＢＣでの世界一貢献により、注目度はさらに高まった。メジャー公式サイトは「彼のパワーは本物」とスカウトの声を紹介。メッツやマリナーズ、フィリーズ、ヤンキース、レッドソックスなど複数の球団が興味を示しているという。

主要メディアのＮＢＣスポーツはメジャー球団との契約を５年総額１億２０００万ドル（約１８４億円）と予想。また、ＭＬＢ情報サイト「トレード・ルーマー」は８年総額１億８０００万ドル（約２７５億円）と予想し、移籍先にメッツ、レッドソックスなどを挙げた。

ＥＳＰＮ電子版は村上の打撃を「圧倒的な長打力」と表現。８年目の今季に関しては「腹斜筋の負傷により５６試合の出場にとどまったが、それでも２２本塁打、打率・２７３、出塁率・３７９、長打率・６６３という成績を残した。三振の多さ、特にストライクゾーン内での空振り率に懸念はあるものの、年齢と将来性の高さから、ＦＡ市場では争奪戦になると見られている」と報じた。

米経済誌フォーブスはドジャース、ヤンキース、メッツ、マリナーズなど有力候補に挙げ、「獲得球団は少なくともヤクルトに１６９０万ドル（約２６億円）を支払う必要がある」とした上で、契約額にも言及。日本人野手のＭＬＢ史上最高額は３年前に吉田正尚がレッドソックスと結んだ５年９０００万ドル（当時約１２４億円）だが、「ＭＵＲＡＫＡＭＩはそれを楽々と上回るはずだ。どのチームが獲得するにせよ、契約するためには１億ドル（約１５３億円）以上を支払うことになるだろう」と伝えた。