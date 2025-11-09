「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第３日」（８日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

首位と２打差の４位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が６バーディー、２ボギー、１ダブルボギーという出入りの多いゴルフながら、７０で回り、トップと４打差の５位と優勝戦線に踏みとどまった。荒木優奈が６５をマークし、６８で回った米ツアー通算６勝の畑岡奈紗と通算１５アンダーで首位に並んだ。１打差の３位に山下美夢有がつけた。

どたばたのスタートも跳ね返した。鈴木は終わってみれば２打伸ばし、首位と４打差。今大会６年ぶりのＶを狙える位置で最終日を迎えることになった。

「来る時間を間違ってて、それに気づいていなくて。コースに着いたらキャディーさんに『（スタートまで）１時間切っているよ』と言われて」

スタート前の鈴木の通常ルーティンは１時間３０分をかけて入念にショット、アプローチ、パターの調整を入れる。ところが、この日は「４０分くらい。アプローチなんて１０球ほどポンポンやるくらい」で、慌てて仕上げてティーイングエリアに向かうはめになった。

９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子から、１０月の延田グループ・マスターズＧＣレディースまで、５戦連続で予選落ちしており、前週は完全休養に充てた。それまでの自己ワーストは３戦連続（４度）。調子の悪さを物語る数字だが、休養がプラスに働いた。

初日から着実にスコアを伸ばし、３番１８５ヤードのパー３では、５番ユーティリティーでのティーショットがピン下１５センチに落ちるスーパーショットで楽々のバーディーを奪った。体が温まってきた後半は５バーディー。ダブルボギーとなった１７番パー４も「２打目、ショットはすごくよかったけど、フライヤーして奥のバンカー。悪いところがなくてのダボだった」と言うから、不調は完全に拭い去ったようだ。

パターは数年ぶりに手にしたタイプで、感触もいい。グリーンで自信を持つだけに「いいショットを増やしていければ」４打差逆転の可能性は大きく広がってくる。