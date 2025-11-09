タレントの辻希美（３８）が８日、都内で著書「杉浦家、７人生活スタートです。」（講談社）の発売記念会見を開催。８月に第５子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの出産後、初の公の場となった中、長女でインフルエンサーの希空（のあ＝１７）がサプライズで書いた手紙を受け取り、涙した。

手紙があると告げられた瞬間、辻は「ええ！？これはやばい」と仰天。代読される形で「家族のことを何よりも大切に思ってくれてるところが大好き」などと愛ある言葉が贈られると感極まり「私つけまつげなんです、まつげ取れちゃう」と涙を拭った。

会見では希空について「一人目の育児でいっぱいいっぱいで、かわいい洋服を着せる余裕も正直無かった」と後悔を口に。それでも本人からは手紙で「ママは私にとって一番の相談相手で一番の信頼者です」と感謝され、「自分の中で後悔したことを今の希空の言葉で全部吹き飛ばしてくれた」と笑顔。「今、子育てができてるのはパパ（杉浦太陽）のおかげでもあるけど希空がいてくれるからだと思える」と“親孝行”なメッセージに感謝していた。