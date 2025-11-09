「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

女子は第１戦２位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の合計２２７・１８点でＧＰ９勝目を挙げ、ミラノ・コルティナ五輪の代表選考で重要な位置付けのＧＰファイナル（１２月４〜６日・名古屋）進出を決めた。ＳＰ、フリーともにトップでＮＨＫ杯は２年連続４度目の制覇。青木祐奈（ＭＦアカデミー）は６位、樋口新葉（ノエビア）は９位。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー２位の合計２８７・２４点で今季ＧＰ初戦を制した。大会３連覇でＧＰ通算７勝目。佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝がフリーは１位となり、合計２８５・７１点の２位でファイナルに進んだ。

演技を終えた鍵山は、やり切った表情で氷の上に寝そべった。フリーは佐藤に次ぐ２位だが、首位だったＳＰとの合計は今季自己最高の２８７・２４点で、日本勢男子初の３連覇。「ミスは切り離して、その後しっかりと落ち着いて対応するところがうまくいった。去年より成長している部分」とホッとしていた。

冒頭の４回転サルコーを決めたが、続く４回転トーループで転倒。しかし、焦ることなく立て直し、流れるような演技をみせた。前日のＳＰはスピンで転倒する場面があったものの、この日は後半、ミスなく演技。「（トーループで）転んでしまい、自分でも驚いたが、その後しっかりリカバリーして、後半も連続ジャンプを決めたり、全力でこなせたのは本当にいい部分」と振り返った。

直前に佐藤が会心の滑りでＧＰファイナル出場を決めた。同学年のライバルの滑りを刺激に「ジュニアの時から勝ったり負けたりを繰り返してきた時を思い出して、こうして戦えているのがすごくうれしいし楽しい」とワンツー・フィニッシュを歓迎した。

今季のフリーはオペラ「トゥーランドット」のプログラム。今大会で音源を変更した。英ロンドンで収録されたオーケストラ演奏や、クリスティーン・ゲルケ氏らの歌唱を組み合わせた楽曲で、鍵山も「迫力がすごい。大きな会場でやるのはこれが初めてだが、音楽からもらえるパワーを演技中に感じた」と新しい挑戦を力に変えた。

次は２１日からのフィンランド大会に出場する。「自分の理想としている部分にまだまだ追いついていないので、もっと頑張っていかなきゃ」と表情を引き締めた。