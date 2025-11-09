「京王杯２歳Ｓ・Ｇ２」（８日、東京）

ルメールの勢いが止まらない。本レースの騎手最多勝利記録を更新（５勝）した名手にとって、単勝１・８倍のプレッシャーなど皆無。冷静沈着な騎乗で１番人気ダイヤモンドノットをＶへと導き、１０月１９日の秋華賞から４週連続でＪＲＡ重賞制覇を果たした。

３日には船橋のＪｐｎ１・ＪＢＣクラシックをミッキーファイトで制しており、まさに“無双”状態。鮮やかな金色の馬体をソツなくリードし、２番手追走から直線あっさりと抜け出して後続を３馬身突き放した。鞍上は「楽勝でした。坂を上がってからも手応えが良かったです。息が入ってからもう一度、伸びてくれました」と会心の騎乗に笑みを浮かべて、「福永厩舎のおかげ。ベストコンディションでした」とパートナーはもちろん、トレーナーとスタッフへの感謝も忘れなかった。

福永師は２４年デイリー杯２歳Ｓ（ランフォーヴァウ）以来、３つ目のＪＲＡ重賞を奪取。「ジョッキーがうまくなだめて落ち着かせてくれました。レースも安心して見ていました。思っていたよりも強かったです」と成長ぶりに目を細める。

今後については「結構使ってきているので状態を見てから。無理はさせたくないが、さらに上げていけるようなら朝日杯ＦＳ（１２月２１日・阪神）は当然、視野に入る」と“馬ファースト”で大舞台を見据える。キャリアを重ねつつ、着実にスキルアップ。人馬ともに、今後も目が離せない。