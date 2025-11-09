サンダーランドvsアーセナル スタメン発表
[11.8 プレミアリーグ第11節](スタジアム・オブ・ライト)
※26:30開始
<出場メンバー>
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 5 ダニエル・バラード
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 17 ヘイニウド・マンダーバ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
DF 32 トレイ・ヒューム
MF 25 ベルトラン・トラオレ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 18 ウィルソン・イシドル
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
DF 26 アルトゥール・マスアク
MF 4 ダン・ニール
MF 11 クリス・リグ
MF 13 L. O'Nien
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 24 シモン・アディングラ
監督
Régis Le Bris
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 56 M. Dowman
FW 71 A. Harriman-Annous
監督
ミケル・アルテタ
