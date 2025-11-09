[11.8 プレミアリーグ第11節](スタジアム・オブ・ライト)

※26:30開始

<出場メンバー>

[サンダーランド]

先発

GK 22 ロビン・ルーフス

DF 5 ダニエル・バラード

DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 17 ヘイニウド・マンダーバ

DF 20 ノルディ・ムキエレ

DF 32 トレイ・ヒューム

MF 25 ベルトラン・トラオレ

MF 27 ノア・サディキ

MF 28 エンゾ・ル・フェー

MF 34 グラニト・ジャカ

FW 18 ウィルソン・イシドル

控え

GK 1 アンソニー・パターソン

DF 26 アルトゥール・マスアク

MF 4 ダン・ニール

MF 11 クリス・リグ

MF 13 L. O'Nien

FW 7 ケムズダイン・タルビ

FW 9 ブライアン・ブロビー

FW 12 エリエゼル・マイエンダ

FW 24 シモン・アディングラ

監督

Régis Le Bris

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 23 ミケル・メリノ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 56 M. Dowman

FW 71 A. Harriman-Annous

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります