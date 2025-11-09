ドジャースのアレックス・ベシア投手（２９）が７日（日本時間８日）、インスタグラムを更新。娘が亡くなったことを報告した。

ベシアは「私たちの小さな天使、あなたを永遠に愛してます。あなたはいつも私たちと共にいます」と書き出し、「私たちの美しい娘は、１０月２６日に天国へ旅立ちました。今感じている痛みを言葉で表すことはできませんが、彼女を心の中に抱きしめ、共に過ごした一瞬一瞬を大切にしています」などと記した。妻ケイラさん、娘と３人で手を重ねる写真も一緒に添えた。

ベシアは今年４月、ケイラさんが妊娠したことを報告。シーズンでは中継ぎ左腕としてチームに貢献してきたが、ワールドシリーズでは「家庭の事情」で欠場していた。シリーズ中にはドジャースの選手だけでなく、ブルージェイズの救援陣も帽子にベシアの背番号５１を記して出場していた。

ベシアは「この困難な時期に理解と支えをくださったドジャースの皆さんに感謝します。野球界の仲間たちが私たちのもとに駆けつけてくれました。彼らなしでは、とても乗り越えられなかったと思います。ドジャースファンの皆さん、ブルージェイズ球団、そして全ての野球ファンの皆さん、愛とサポートを本当にありがとうございます」などと感謝した。

悲報を受け、ドジャースの同僚や選手の妻らが続々と追悼。キケ・ヘルナンデスは自身のインスタグラムでベシアの投稿にハートマークを付けて引用。スミスの妻カーラさん、エドマンの妻クリスティンさんも投稿を引用し、「私たちもスターリングを愛しています」と記した。