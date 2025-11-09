◇ラグビー 「リポビタンＤツアー２０２５」 アイルランド ４１―１０ 日本 （８日、ダブリン）

世界ランク１３位の日本代表は、同３位のアイルランドに敵地で１０―４１の完敗を喫した。対戦成績で１勝１２敗となり、２０１９年Ｗ杯日本大会１次リーグ（１９〇１２）以来の金星は遠く及ばなかった。

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「経験しないと学べないことがある。テストラグビーの選手は教訓を学んで成長しないと次はないということがあるので、素早く学んで習得しないといけない」と、一戦の意義を語った。

１０―１７で迎えた後半。アイルランドは危険なプレーでのイエローカードで１人を欠いた状況だったが、失点どころか同８分にトライを奪ってリードを広げた。「後半のスタートが、この試合のほとんどを決めたかなと思う」とはＷＴＢ長田智希（埼玉）。敵陣で攻めながら後半無得点に終わり「チャンスを作って仕留めきれないのはここ数試合の課題」とした。

日本は今秋のテストシリーズ、オーストラリアとのホーム戦で１５―１９の接戦を演じたが、渡欧後は南アフリカに７―６１、アイルランドに１０―４１の黒星が続く。「シンプルなところを修正していかないといけない」と指揮官。欧州で残すウェールズ、ジョージア戦。２連勝で足跡を残す。