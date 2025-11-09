【ピュレグミ×とちあいか】新作登場♡冬限定の甘ずっぱさに癒されて

カンロの人気シリーズ「ピュレグミプレミアム」から、新フレーバー「栃木産とちあいか苺」が登場します。苺の一大産地・栃木県で生まれた新品種「とちあいか」の果汁を使用し、果実そのもののような甘ずっぱさと濃密なジュレを楽しめる贅沢なひと粒。発売日は2025年11月11日（火）。冬らしい雪の結晶デザインのパッケージも可愛く、自分へのプチご褒美にもぴったりなグミです♡

果汁あふれる“とちあいか”を贅沢に使用



「ピュレグミプレミアム栃木産とちあいか苺」は、大粒で甘みの強い新品種「とちあいか」の果汁を使用。

外側のグミ部分は苺の房に近いさっぱりとした酸味、内側のジュレは先端部分をイメージした濃厚な甘みで、まるで果実そのものを味わっているような贅沢感を楽しめます。

内容量は54g、参考価格は194円（税込・8％）。パッケージにはカットしたハート型の苺をあしらい、冬らしい可愛さも満点です。

スナックミーの新作♡「キャラメルナッツサンド」で味わう冬のときめきスイーツ

雪うさぎ型が出るかも？シークレット型にも注目！



ピュレグミならではの“すっぱいパウダー”と果肉食感はそのままに、プレミアムシリーズらしい濃厚な味わいを実現。

さらに、ハート型の粒に加えて「星型」と、超シークレット型の「雪うさぎ型」が潜んでいるかも！見つけたら幸運が訪れそうな可愛さです。

仕事の合間やリラックスタイムに、ほっと一息つける“ご褒美グミ”として楽しめます。

甘ずっぱさで満たされる冬のご褒美時間



旬の苺の香りと果汁感をぎゅっと閉じ込めた「ピュレグミプレミアム栃木産とちあいか苺」は、疲れた心をふっと癒してくれる冬限定フレーバー。

見た目も味わいも特別なこの季節だけのピュレグミで、自分をやさしく労わる時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。全国のスーパーやコンビニで、2025年11月11日（火）より発売です♡