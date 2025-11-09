プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナスとピーマンの鶏みそ丼」 「カボチャのレンジサラダ」 「キャベツとカマボコのスープ」 の全3品。
親しみやすい味付けのみそ丼はご飯が良く進みます。電子レンジで簡単サラダに食感が楽しいスープです。

【主食】ナスとピーマンの鶏みそ丼
みそで炒めたナスとピーマンは、野菜が苦手なお子様も食べやすい味に。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：604Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

ナス  2本 ピーマン  2個
鶏ひき肉  150g
ショウガ  (せん切り)1片分
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  みそ  大さじ1
白ゴマ  適量 ご飯  (炊きたて)丼2杯分
ゴマ油  大さじ1

【下準備】

ナスはヘタを切り落とし、幅1cmの半月切り、またはイチョウ切りにし、水に10分放つ。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、ナスの大きさに合わせて切る。

©Eレシピ


＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにゴマ油を入れ、中火でショウガを炒める。香りがたったら鶏ひき肉を加えて炒め、色が変わったら水気を拭き取ったナス、ピーマンを加える。

©Eレシピ


2. 蓋をして弱めの中火で3分蒸し焼きにする。＜調味料＞を加え、汁気がなくなるまで炒める。丼に盛ったご飯にのせ、白ゴマを振る。

©Eレシピ



【副菜】カボチャのレンジサラダ
あと一品足りない時のお助けサラダ。レーズンの甘さがポイントに。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：266Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
ハム  2枚
レーズン  大さじ2
マヨネーズ  大さじ2
塩コショウ  少々

【下準備】

カボチャは種とワタを取り、所々皮を削ぎ落とし、ひとくち大に切る。ハムは1cm角に切る。レーズンはお湯に浸して柔らかくする。

©Eレシピ



【作り方】

1. カボチャは耐熱ボウルに入れてラップをし、電子レンジで5分加熱する。柔らかくなったらフォーク等でつぶす。

©Eレシピ


竹串で刺してみてスッと通ればOKです。
2. (1)に水気を拭き取ったレーズン、その他の材料全て混ぜ合わせ、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】キャベツとカマボコのスープ
カマボコの食感がシンプルなスープに良く合います。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：43Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

キャベツ  1枚
カマボコ  1/4~1/2板 玉ネギ  1/4個
水  400ml
固形スープの素  1個
コショウ  少々

【下準備】

キャベツは芯を切り落とし、1cm角に切る。カマボコ、玉ネギも1cm角に切る。

©Eレシピ


カマボコは板から切り離す時、包丁の背で切るときれいに切れます。

【作り方】

1. 鍋に水とキャベツ、玉ネギを入れて中火にかける。煮たったらアクを取りながら弱火で10分煮る。

©Eレシピ


2. 固形スープの素を入れ、溶けたらカマボコを加えて器に注ぎ、コショウを振る。

©Eレシピ