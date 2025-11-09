【今日の献立】2025年11月9日(日)「ナスとピーマンの鶏みそ丼」
親しみやすい味付けのみそ丼はご飯が良く進みます。電子レンジで簡単サラダに食感が楽しいスープです。
【主食】ナスとピーマンの鶏みそ丼
みそで炒めたナスとピーマンは、野菜が苦手なお子様も食べやすい味に。
調理時間：15分
カロリー：604Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）ナス 2本 ピーマン 2個
鶏ひき肉 150g
ショウガ (せん切り)1片分
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
みそ 大さじ1
白ゴマ 適量 ご飯 (炊きたて)丼2杯分
ゴマ油 大さじ1
【下準備】ナスはヘタを切り落とし、幅1cmの半月切り、またはイチョウ切りにし、水に10分放つ。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、ナスの大きさに合わせて切る。
＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. フライパンにゴマ油を入れ、中火でショウガを炒める。香りがたったら鶏ひき肉を加えて炒め、色が変わったら水気を拭き取ったナス、ピーマンを加える。
2. 蓋をして弱めの中火で3分蒸し焼きにする。＜調味料＞を加え、汁気がなくなるまで炒める。丼に盛ったご飯にのせ、白ゴマを振る。
【副菜】カボチャのレンジサラダ
あと一品足りない時のお助けサラダ。レーズンの甘さがポイントに。
調理時間：10分
カロリー：266Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）カボチャ 1/8個
ハム 2枚
レーズン 大さじ2
マヨネーズ 大さじ2
塩コショウ 少々
【下準備】カボチャは種とワタを取り、所々皮を削ぎ落とし、ひとくち大に切る。ハムは1cm角に切る。レーズンはお湯に浸して柔らかくする。
【作り方】1. カボチャは耐熱ボウルに入れてラップをし、電子レンジで5分加熱する。柔らかくなったらフォーク等でつぶす。
竹串で刺してみてスッと通ればOKです。
2. (1)に水気を拭き取ったレーズン、その他の材料全て混ぜ合わせ、器に盛る。
【スープ・汁】キャベツとカマボコのスープ
カマボコの食感がシンプルなスープに良く合います。
調理時間：15分
カロリー：43Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）キャベツ 1枚
カマボコ 1/4~1/2板 玉ネギ 1/4個
水 400ml
固形スープの素 1個
コショウ 少々
【下準備】キャベツは芯を切り落とし、1cm角に切る。カマボコ、玉ネギも1cm角に切る。
カマボコは板から切り離す時、包丁の背で切るときれいに切れます。
【作り方】1. 鍋に水とキャベツ、玉ネギを入れて中火にかける。煮たったらアクを取りながら弱火で10分煮る。
2. 固形スープの素を入れ、溶けたらカマボコを加えて器に注ぎ、コショウを振る。
