プレミアリーグ第11節トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われた。昨季のEL決勝のカードであり、当時は1-0でスパーズが勝利している。



序盤は後方から繋ぎながらも、前がかりになった相手の背後を狙うロングパスで好機を作り出そうとしている。



ファーストチャンスはユナイテッド。7分、ブルーノ・フェルナンデスがカウンターで長い距離を運び、左サイドへ。受けたブライアン・エンベウモはダイレクトでゴール前に折り返すも、味方は反応できず、シュートには持ち込めない。





32分、アウェイのユナイテッドが先制に成功した。ルーク・ショーのパスが起点となり、敵陣深くに侵入。一度は攻撃を跳ね返されるも、最後はアマド・ディアロのクロスにファーサイドのエンベウモがヘディングで合わせた。トッテナムは右サイドから攻め込むも、ブレナン・ジョンソン、ペドロ・ポロともにクロスの精度を欠いており、ユナイテッドゴールを脅かすことはできない。後半スタートはトッテナムがランダル・コロ・ムアニを下げてウィルソン・オドベールを投入した。54分、トッテナムにビッグチャンス、左サイドからアーリークロスが入り、最後はクリスティアン・ロメロがボックス内でフリーで合わせる。シュートは枠をとらえたが、ここに立ちはだかったのがユナイテッドの守護神セネ・ラメンス。シュートを防ぎ、チームを救った。追加点を目指すユナイテッドはヌサイル・マズラウィを下げてベンヤミン・シェシュコを投入。ディアロが右WBに移動し、スロベニア代表FWが頂点に入った。62分、ショートカウンターでブレナン・ジョンソンが抜け出しゴールネットを揺らすも、オフサイドの判定を取られてしまう。ユナイテッドのCBハリー・マグワイアが負傷交代。ハムストリングを痛めたようで、レニー・ヨロとの交代でベンチに下がった。84分、トッテナムが同点に追いつく。カウンターから前進し、左サイドからボックス内へクロス。交代で入ったマティス・テルがうまくマタイス・デ・リフトをかわし、強烈なシュートをゴール右に突き刺した。そして後半アディショナルタイム、スパーズが逆転。右CKからオドベールがボックス内からミドルシュート。リシャルリソンがヘディングでコースを変え、ゴールネットを揺らした。ここで決着かと思われたが、後半アディショナルタイムにユナイテッドが同点弾。左CKからデ・リフトがヘディングで合わせ、スコアを動かした。試合は2-2のドロー決着。昨季のEL決勝カードの再現は痛み分けに終わった。トッテナム 2-2 ユナイテッドトッテナム84分 マティス・テル90分＋1 リシャルリソンユナイテッド32分 ブライアン・エンベウモ90分＋6 マタイス・デ・リフト